https://ria.ru/20211022/ukraina-1755789788.html

В Госдуме призвали укреплять пророссийские силы на Украине

В Госдуме призвали укреплять пророссийские силы на Украине - РИА Новости, 22.10.2021

В Госдуме призвали укреплять пророссийские силы на Украине

Первый заместитель комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев после заявления командующего сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) о том, что все... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:54

2021-10-22T13:54

2021-10-22T13:54

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Первый заместитель комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев после заявления командующего сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) о том, что все области страны должны быть готовы "к вторжению РФ", предложил укреплять в Киеве альтернативные центры силы и политдвижения, для которых неприемлема русофобия.Командующий силами специальных операций украинских Вооруженных сил Григорий Галаган заявил ранее, что на Украине каждая область должна быть готова к "вторжению РФ", поскольку "отсутствия угрозы вторжения никто не гарантирует". До этого экс-руководитель главного следственного управления СБ Украины, генерал-майор Василий Вовк выразил мнение, что Кремль якобы не отказывается от идеи "вторжения" в восемь областей на юго-востоке Украины."Поскольку реальной угрозы Украине со стороны России не было и нет, киевским политикам и военным приходится буквально на ходу придумывать способы оживления архаичных, нелепых и неправдоподобных фейков о "русской угрозе". Если киевская власть перестанет заниматься "системной русофобией", она будет моментально заменена Западом на более покладистых и креативных исполнителей. Чтобы реально оздоровить политическую ситуацию на Украине, России необходимо способствовать укреплению в стране альтернативных политических движений и центров силы, для которых русофобия и неонацизм неприемлемы, а добрососедские отношения с РФ являются абсолютной нормой", - заявил РИА Новости Журавлев.При этом он отметил, что для нынешних властей Украины мифы о "российской угрозе" и "русском вторжении", об "оккупации" и "эскалации" являются главной идеологической основой существования режима."Этот режим — марионеточный, выведенный буквально из пробирок госдепа США, как какой-нибудь боевой вирус, а также профашистский, питаемый историческими фальсификациями и восхвалением преступных нацистских прихвостней — просто не может обойтись без постоянного нагнетания обстановки, без регулярных "панических атак" по поводу пресловутого "вторжения России", - пояснил Журавлев свою позицию.Запад поддерживает Киев исключительно в качестве плацдарма для ведения гибридной войны с Россией и не собирается проводить реальную евроинтеграцию с Украиной, никто не ждет страну в НАТО, добавил парламентарий."Она интересует американцев и европейцев только как зона постоянного напряжения, это "страна-провокация", чьи действия и чья политическая риторика перманентно направлены против Российской Федерации, ее руководства и всего народа. Именно за это Киев получает от Запада деньги, оружие и моральную поддержку", - продолжил Журавлев, добавив, что украинское лобби в США, "многие представители которого лично сотрудничали с гитлеровцами во время Второй мировой войны, планомерно ведет подрывную работу против России и русских еще с 70-х годов прошлого века"."При этом надо понимать, что Украина всячески пытается обвинить Россию в агрессии именно потому, что сама постоянно провоцирует нас. Наш президент Владимир Путин давно обозначил те "красные линии", за которые заходить мы никому не позволим. И когда, в конце концов, они перейдут эти "красные линии", мы ответим, но в порядке самообороны и защиты своего национального суверенитета", - заключил Журавлев.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749611761.html

https://ria.ru/20210903/rusofobiya-1748627825.html

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746911493.html

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в мире, украина, госдума рф, алексей журавлев , русофобия, ситуация на украине, россия