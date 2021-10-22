В Киеве заявили, что Россия присвоила себе украинскую историю
Глава Украинского института национальной памяти: Россия присвоила себе украинскую историю
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе украинскую историю.
"Если мы посмотрим исторические источники, посмотрим документы эпохи Руси, то любой может увидеть, что не применяется ни к Новгороду, ни к Суздали название Русь. Вначале (название - ред.) Русь использовалась только для территорий центральной Украины нынешней, а немного позже, с XII столетия, к Галицко-Волынскому княжеству - к западной Украине. Это и есть Русь", - сказал Дробович на пресс-конференции в пятницу.
Как утверждает глава института, Россия эту историю разными путями присвоила себе.
"Россия пыталась это наследие себе присвоить, собственно, она это и сделала. И пока у нас не было политической государственности, особо некому было сопротивляться", - сказал Дробович.
Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, предложила свой вариант названия для Украины - Укрусь.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские коллеги, утверждая, что Русь - это их название, Крещение Руси - украинский праздник, упражняются в словесной эквилибристике вместо выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе. По его мнению, такие заявления говорят о желании искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти.