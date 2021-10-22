https://ria.ru/20211022/ukraina-1755777773.html

В Киеве заявили, что Россия присвоила себе украинскую историю

В Киеве заявили, что Россия присвоила себе украинскую историю - РИА Новости, 22.10.2021

В Киеве заявили, что Россия присвоила себе украинскую историю

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе украинскую историю. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:02

2021-10-22T13:02

2021-10-22T13:02

украина

киев

сергей лавров

мария захарова

украинский институт национальной памяти

россия

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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе украинскую историю.Как утверждает глава института, Россия эту историю разными путями присвоила себе.Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, предложила свой вариант названия для Украины - Укрусь.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские коллеги, утверждая, что Русь - это их название, Крещение Руси - украинский праздник, упражняются в словесной эквилибристике вместо выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе. По его мнению, такие заявления говорят о желании искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти.

https://ria.ru/20211022/risk-1755723314.html

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киев

россия

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украина, киев, сергей лавров, мария захарова, украинский институт национальной памяти, россия