https://ria.ru/20211022/ukraina-1755751586.html
В дом замглавы офиса президента Украины бросили коктейль Молотова
В дом замглавы офиса президента Украины бросили коктейль Молотова - РИА Новости, 22.10.2021
В дом замглавы офиса президента Украины бросили коктейль Молотова
На Украине задержали мужчину, который бросил коктейль "Молотова" в дом замглавы офиса президента, сообщила пресс-служба СБУ. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:12
2021-10-22T11:12
2021-10-22T13:48
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КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. На Украине задержали мужчину, который бросил коктейль "Молотова" в дом замглавы офиса президента, сообщила пресс-служба СБУ.По данным агентства "РБК-Украина" нападение было на жилье Игоря Жовквы, ответственного за направление евроинтеграции страны."В результате происшествия пострадавших нет", — сказали в ведомстве.По данным спецслужбы, нарушителем оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о заказе на поджог. Адрес потерпевшего и указания он якобы получал через Telegram.Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20210719/partiya-1741899325.html
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в мире, украина, служба безопасности украины
11:12 22.10.2021 (обновлено: 13:48 22.10.2021)
В дом замглавы офиса президента Украины бросили коктейль Молотова
Мужчина бросил коктейль Молотова в дом замглавы офиса президента Украины Жовквы