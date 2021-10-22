11:02 22.10.2021 (обновлено: 13:23 22.10.2021)
СМИ: экс-депутат Рады пользовалась поддельным сертификатом о вакцинации
РБК-Украина: экс-депутат Рады Савченко пользовалась поддельным сертификатом о вакцинации
КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пыталась въехать на территорию страны по поддельному сертификату о вакцинации, полиция возбудила уголовное дело, передает в пятницу агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в полиции.
"Сотрудники государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. Одна из фигуранток является бывшим народным депутатом. Источники "РБК Украина" в полиции сообщили, что речь идет об экс-нардепе Надежде Савченко", - говорится в сообщении.
В полиции подтвердили информацию о попытке пересечения границы двух женщин с поддельными сертификатами, но не назвали их фамилии.
"По факту использования поддельных документов было начато уголовное расследование… Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение о сообщении о подозрении фигуранткам", - сообщила пресс-служба полиции Киевской области в пятницу.
Савченко за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в случае доказательства вины может грозить штраф в размере 32 долларов, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет, такое наказание предусматривает санкция статьи за "подделку документов".
"Использование заведомо поддельного документа наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов (около 32 долларов – ред.) доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет", - говорится в кодексе.
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