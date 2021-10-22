https://ria.ru/20211022/ukraina-1755749265.html

СМИ: экс-депутат Рады пользовалась поддельным сертификатом о вакцинации

СМИ: экс-депутат Рады пользовалась поддельным сертификатом о вакцинации - РИА Новости, 22.10.2021

СМИ: экс-депутат Рады пользовалась поддельным сертификатом о вакцинации

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пыталась въехать на территорию страны по поддельному сертификату о вакцинации, полиция возбудила... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:02

2021-10-22T11:02

2021-10-22T13:23

в мире

верховная рада украины

надежда савченко

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КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пыталась въехать на территорию страны по поддельному сертификату о вакцинации, полиция возбудила уголовное дело, передает в пятницу агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в полиции.В полиции подтвердили информацию о попытке пересечения границы двух женщин с поддельными сертификатами, но не назвали их фамилии.Савченко за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в случае доказательства вины может грозить штраф в размере 32 долларов, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет, такое наказание предусматривает санкция статьи за "подделку документов".

https://ria.ru/20211022/deputat-1755763780.html

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в мире, верховная рада украины, надежда савченко