https://ria.ru/20211022/ugol-1755732859.html

В Минэнерго рассказали, когда закончится эра угля

В Минэнерго рассказали, когда закончится эра угля - РИА Новости, 22.10.2021

В Минэнерго рассказали, когда закончится эра угля

Конец эпохи угля вполне вероятен до конца текущего столетия, однако быстрым он не будет, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:25

2021-10-22T09:25

2021-10-22T10:08

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Конец эпохи угля вполне вероятен до конца текущего столетия, однако быстрым он не будет, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики РФ Сергей Мочальников."Вопрос "когда" - он пока для меня сложен, потому что я не вижу технологического прорыва, который бы смог кардинально перестроить энергетику с обеспечением требуемого уровня надежности и цены", - отметил Мочальников.По его словам, пока еще есть страны, где присутствует энергетическая бедность, а сегодня уголь - это один из самых дешевых видов энергии. Из этого, по мнению Мочальникова, следует, что до 2040 года уголь останется одним из базовых элементов энергетического баланса.Затем, при нынешних темпах развития новых технологий, возможно появление тех решений, которые смогли бы заменить и вывести энергетику на "принципиально иной уровень"."До конца нашего столетия вполне возможно произойдет (отказ от угля - Ред.), но это точно не быстрыми темпами. Энергопереход - это не прыжок, это марафон, и каждый шаг в нем должен быть выверен, чтобы мы не спотыкались и не падали на каждом шагу, не просчитав всех последствий", - отметил он.Читайте полный текст интервью Сергея Мочальникова >>

https://ria.ru/20211022/ugol-1755728752.html

россия

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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)