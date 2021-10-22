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Суд отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену
Суд отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену - РИА Новости, 22.10.2021
Суд отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) фотографу Дмитрию Лошагину, убившему жену, сообщает суд в пятницу. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:53
2021-10-22T15:53
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
дмитрий лошагин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) фотографу Дмитрию Лошагину, убившему жену, сообщает суд в пятницу.В июне 2015 года Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев. В августе 2021-го суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура обжаловала это решение. Свердловский областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд."Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил без удовлетворения ходатайство Лошагина Д. А. об условно-досрочном освобождении. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 суток в Свердловский областной суд", - говорится в сообщении суда.Как выяснило следствие, в ночь на 23 августа 2013 года подвыпивший фотограф в ходе ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал и заявлял о намерении найти "настоящего убийцу" жены.
https://ria.ru/20211020/pozhar-1755324634.html
https://ria.ru/20211012/ubiystvo-1754211805.html
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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд, дмитрий лошагин
15:53 22.10.2021
 
Суд отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену

Суд в Екатеринбурге отказал в УДО фотографу Дмитрию Лошагину, убившему жену

© РИА Новости / Владислав Лоншаков / Перейти в фотобанкДмитрий Лошагин
Дмитрий Лошагин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Владислав Лоншаков
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Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) фотографу Дмитрию Лошагину, убившему жену, сообщает суд в пятницу.
В июне 2015 года Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев. В августе 2021-го суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура обжаловала это решение. Свердловский областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд.
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"Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил без удовлетворения ходатайство Лошагина Д. А. об условно-досрочном освобождении. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 суток в Свердловский областной суд", - говорится в сообщении суда.
Как выяснило следствие, в ночь на 23 августа 2013 года подвыпивший фотограф в ходе ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал и заявлял о намерении найти "настоящего убийцу" жены.
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12 октября, 15:10
В Петербурге задержали подозреваемого в подготовке убийства бывшей жены
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловский областной судДмитрий Лошагин
 
 
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