https://ria.ru/20211022/udo-1755818118.html

Суд отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену

Суд отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену - РИА Новости, 22.10.2021

Суд отказал в УДО фотографу Лошагину, убившему жену

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) фотографу Дмитрию Лошагину, убившему жену, сообщает суд в пятницу. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:53

2021-10-22T15:53

2021-10-22T15:53

происшествия

екатеринбург

свердловский областной суд

дмитрий лошагин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) фотографу Дмитрию Лошагину, убившему жену, сообщает суд в пятницу.В июне 2015 года Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве жены – модели Юлии Прокопьевой. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев. В августе 2021-го суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура обжаловала это решение. Свердловский областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд."Чкаловский районный суд Екатеринбурга оставил без удовлетворения ходатайство Лошагина Д. А. об условно-досрочном освобождении. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 суток в Свердловский областной суд", - говорится в сообщении суда.Как выяснило следствие, в ночь на 23 августа 2013 года подвыпивший фотограф в ходе ссоры убил свою жену, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал и заявлял о намерении найти "настоящего убийцу" жены.

https://ria.ru/20211020/pozhar-1755324634.html

https://ria.ru/20211012/ubiystvo-1754211805.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд, дмитрий лошагин