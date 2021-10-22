https://ria.ru/20211022/udar-1755861210.html

Что будет с США после российского ядерного удара? Опубликованы подсчеты

Forbes оценил шансы США пережить ядерный удар, нанесенный Россией - РИА Новости, 22.10.2021

Что будет с США после российского ядерного удара? Опубликованы подсчеты

У американской системы ПРО нет шансов выстоять против ядерного ракетного удара Китая или России. К таким выводам пришел эксперт журнала Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:38

2021-10-22T18:38

2021-10-22T23:53

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. У американской системы ПРО нет шансов выстоять против ядерного ракетного удара Китая или России. К таким выводам пришел эксперт журнала Forbes Дэвид Экс."Американских оборонительных систем недостаточно, чтобы остановить полномасштабный ядерный шквал с участием многих сотен китайских ядерных бомб или, что еще хуже, тысяч российских", — объяснил он свою позицию.По словам специалиста, Соединенные Штаты разместили противоракетные системы на Аляске, в Калифорнии и Восточной Европе, чтобы отразить атомные атаки Северной Кореи и Ирана, отличающиеся малым масштабом.В материале подчеркнули, что Пекин обладает системой "частично-орбитального бомбометания" и это имеет большое значение для стратегии безопасности США. По мнению автора, вероятность того, что "рудиментарная" система американской противоракетной обороны выстоит против такой атаки, заметно ниже.Газета Financial Times сообщила со ссылкой на свои источники, что в конце июля военные КНР осуществили пуск ракеты с этой системой, чтобы запустить вокруг Земли "гиперзвуковой планирующий летательный аппарат", способный нести ядерное оружие.По мнению собеседников издания, новости об этом и втором пуске гиперзвуковой ракеты, проведенном в августе, ошеломили Пентагон и американскую разведку, так как они не ожидали такого оружейного потенциала от Китая.В Кремле заявили, что Россия не рассматривает эти испытания как угрозу, и отметили, что Пекин развивает свои вооруженные силы, не выходя за рамки обязательств.

https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

https://ria.ru/20211020/voyna-1755475864.html

сша

китай

восточная европа

россия

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в мире, сша, китай, министерство обороны сша, восточная европа, россия