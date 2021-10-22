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Тульская область
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Тула на два года стала куратором турпроекта "Императорский маршрут"
Тула на два года стала куратором турпроекта "Императорский маршрут" - РИА Новости, 22.10.2021
Тула на два года стала куратором турпроекта "Императорский маршрут"
Тульская область на два года стала куратором национального туристического проекта "Императорский маршрут", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:11
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тульская область
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ТУЛА, 22 ноя - РИА Новости. Тульская область на два года стала куратором национального туристического проекта "Императорский маршрут", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, в четверг в Калуге на конференции, посвященной национальному туристическому проекту, губернатор Калужской области Владислав Шапша передал заместителю губернатора Тульской области Сергею Егорову символ главного куратора проекта."Сегодня Тульская область перенимает эстафету у Калуги и на следующие два года становится куратором федерального проекта. Это большая честь для нас.У тульской земли богатая история, тесно связанная с правлением династии Романовых. Именно император Петр I заложил славные традиции оружейного дела в Туле, которые мы храним и сегодня. Уверен, что проект "Императорский маршрут" будет способствовать возрождению историко-культурных основ России, популяризации ее достижений в период правления династии Романовых. Приложим все силы, чтобы этот проект стабильно развивался", - зачитал Егоров приветствие главы тульского региона Алексея Дюмина.В пресс-службе напомнили, что соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект "Императорский маршрут" губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подписали в конце июня этого год. В рамках соглашения федеральные и региональные туроператоры начнут формировать новые современные турпродукты, в том числе ориентированные на молодежь.
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, алексей дюмин, владислав шапша, петр i, новости - туризм, туристы, туризм, россия
11:11 22.10.2021 (обновлено: 11:33 22.10.2021)
 

Тула на два года стала куратором турпроекта "Императорский маршрут"

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТульская область на два года стала куратором национального туристического проекта "Императорский маршрут"
Тульская область на два года стала куратором национального туристического проекта Императорский маршрут - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 22 ноя - РИА Новости. Тульская область на два года стала куратором национального туристического проекта "Императорский маршрут", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
По его словам, в четверг в Калуге на конференции, посвященной национальному туристическому проекту, губернатор Калужской области Владислав Шапша передал заместителю губернатора Тульской области Сергею Егорову символ главного куратора проекта.
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"Сегодня Тульская область перенимает эстафету у Калуги и на следующие два года становится куратором федерального проекта. Это большая честь для нас.
У тульской земли богатая история, тесно связанная с правлением династии Романовых. Именно император Петр I заложил славные традиции оружейного дела в Туле, которые мы храним и сегодня. Уверен, что проект "Императорский маршрут" будет способствовать возрождению историко-культурных основ России, популяризации ее достижений в период правления династии Романовых. Приложим все силы, чтобы этот проект стабильно развивался", - зачитал Егоров приветствие главы тульского региона Алексея Дюмина.
По словам представителя пресс-службы правительства Тульской области, в рамках реализации проекта регион выделил следующие направления: "тульские оружейники, мужество, воинские победы, честь русского офицера"; "дворянский быт и русская охота"; "благотворительность, милосердие". Запланировано проведение фестивалей, концертов, спектаклей, лекций и семинаров. Кроме того, план включает инфраструктурные и цифровые продукты.
В пресс-службе напомнили, что соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект "Императорский маршрут" губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подписали в конце июня этого год. В рамках соглашения федеральные и региональные туроператоры начнут формировать новые современные турпродукты, в том числе ориентированные на молодежь.
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Тульская областьЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоАлексей ДюминВладислав ШапшаПетр IНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссия
 
 
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