https://ria.ru/20211022/turproekt-1755751345.html

Тула на два года стала куратором турпроекта "Императорский маршрут"

Тула на два года стала куратором турпроекта "Императорский маршрут" - РИА Новости, 22.10.2021

Тула на два года стала куратором турпроекта "Императорский маршрут"

Тульская область на два года стала куратором национального туристического проекта "Императорский маршрут", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 22.10.2021

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тульская область

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ТУЛА, 22 ноя - РИА Новости. Тульская область на два года стала куратором национального туристического проекта "Императорский маршрут", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, в четверг в Калуге на конференции, посвященной национальному туристическому проекту, губернатор Калужской области Владислав Шапша передал заместителю губернатора Тульской области Сергею Егорову символ главного куратора проекта."Сегодня Тульская область перенимает эстафету у Калуги и на следующие два года становится куратором федерального проекта. Это большая честь для нас.У тульской земли богатая история, тесно связанная с правлением династии Романовых. Именно император Петр I заложил славные традиции оружейного дела в Туле, которые мы храним и сегодня. Уверен, что проект "Императорский маршрут" будет способствовать возрождению историко-культурных основ России, популяризации ее достижений в период правления династии Романовых. Приложим все силы, чтобы этот проект стабильно развивался", - зачитал Егоров приветствие главы тульского региона Алексея Дюмина.В пресс-службе напомнили, что соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект "Императорский маршрут" губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подписали в конце июня этого год. В рамках соглашения федеральные и региональные туроператоры начнут формировать новые современные турпродукты, в том числе ориентированные на молодежь.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755444382.html

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елисаветинско-сергиевское просветительское общество, алексей дюмин, владислав шапша, петр i, новости - туризм, туристы, туризм, россия