Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/tsar-1755791180.html
Власти ЦАР опровергли сообщения о "российских наемниках" в стране
Власти ЦАР опровергли сообщения о "российских наемниках" в стране - РИА Новости, 22.10.2021
Власти ЦАР опровергли сообщения о "российских наемниках" в стране
Премьер Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра опроверг сообщения СМИ о якобы "российских наемниках" в стране, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:00
2021-10-22T14:07
в мире
цар
совет безопасности оон
владимир титоренко (посол россии в цар )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92875/68/928756851_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_af272c2c9482f1261d0cceb3c8600c25.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра опроверг сообщения СМИ о якобы "российских наемниках" в стране, сообщает газета Financial Times.На запрос газеты глава Содружества офицеров за международную безопасность РФ Александр Иванов также опроверг присутствие "российских наемников" как в ЦАР, так и в других странах. По его словам, Москва отправила в страну лишь российских инструкторов, которые не участвовали ни в боевых действиях, ни в коммерческой деятельности.В пятницу Financial Times опубликовала статью под названием "Российские наемники оставляют следы разрушения в Центральноафриканской республике". В ней газета со ссылкой на центральноафриканских и иностранных официальных лиц, а также на рассказы местных жителей пишет о значительном ущербе, который наносит присутствие якобы российских наемников из группы "Вагнер" в стране. По заявлению газеты, представители оппозиции и гражданского общества ЦАР утверждают, что правительство страны "захвачено "Вагнером", от которого зависит его безопасность и статус у власти".Газета приводит мнение местного дипломата, называющего ЦАР "идеальной лабораторией", в которой "российские наемники" могут "показать, на что они способны, а потом продать это другим странам". По утверждению Financial Times, услугами "Вагнера" уже заинтересовались многие страны Африки, в том числе Мозамбик, Мадагаскар, Судан и Ливия. Издание со ссылкой на экспертов пишет, что таким образом Москва стремится "восстановить часть влияния эпохи холодной войны, которое она утратила в Африке за последние десятилетия".Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.В Кремле ранее заявляли, что российские военные советники не могли участвовать в преступлениях в ЦАР, это ложь.
https://ria.ru/20211016/oon-1754868944.html
https://ria.ru/20211017/erdogan-1754932921.html
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92875/68/928756851_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_feb8a19c8e2dd3e51674763923d85d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, цар, совет безопасности оон, владимир титоренко (посол россии в цар )
14:00 22.10.2021 (обновлено: 14:07 22.10.2021)
 
Власти ЦАР опровергли сообщения о "российских наемниках" в стране

Власти ЦАР опровергли сообщения в СМИ о "российских наемниках" в стране

CC BY-SA 2.0 / hdptcar / Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC BY-SA 2.0 / hdptcar /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра опроверг сообщения СМИ о якобы "российских наемниках" в стране, сообщает газета Financial Times.
"Мы не подписывали никаких контрактов с частными компаниями, у нас есть договор с Россией. У нас очень четкое двустороннее соглашение о сотрудничестве", - приводит газета слова премьера.
На запрос газеты глава Содружества офицеров за международную безопасность РФ Александр Иванов также опроверг присутствие "российских наемников" как в ЦАР, так и в других странах. По его словам, Москва отправила в страну лишь российских инструкторов, которые не участвовали ни в боевых действиях, ни в коммерческой деятельности.
В пятницу Financial Times опубликовала статью под названием "Российские наемники оставляют следы разрушения в Центральноафриканской республике". В ней газета со ссылкой на центральноафриканских и иностранных официальных лиц, а также на рассказы местных жителей пишет о значительном ущербе, который наносит присутствие якобы российских наемников из группы "Вагнер" в стране. По заявлению газеты, представители оппозиции и гражданского общества ЦАР утверждают, что правительство страны "захвачено "Вагнером", от которого зависит его безопасность и статус у власти".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 17:25
Генсек ООН призвал все стороны в ЦАР поддержать прекращение огня
Газета приводит мнение местного дипломата, называющего ЦАР "идеальной лабораторией", в которой "российские наемники" могут "показать, на что они способны, а потом продать это другим странам". По утверждению Financial Times, услугами "Вагнера" уже заинтересовались многие страны Африки, в том числе Мозамбик, Мадагаскар, Судан и Ливия. Издание со ссылкой на экспертов пишет, что таким образом Москва стремится "восстановить часть влияния эпохи холодной войны, которое она утратила в Африке за последние десятилетия".
Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.
В Кремле ранее заявляли, что российские военные советники не могли участвовать в преступлениях в ЦАР, это ложь.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 16:06
Эрдоган заявил о курсе на сближение с Африкой
 
В миреЦАРСовет Безопасности ООНВладимир Титоренко (посол России в ЦАР )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале