https://ria.ru/20211022/tsar-1755791180.html

Власти ЦАР опровергли сообщения о "российских наемниках" в стране

Власти ЦАР опровергли сообщения о "российских наемниках" в стране - РИА Новости, 22.10.2021

Власти ЦАР опровергли сообщения о "российских наемниках" в стране

Премьер Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра опроверг сообщения СМИ о якобы "российских наемниках" в стране, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:00

2021-10-22T14:00

2021-10-22T14:07

в мире

цар

совет безопасности оон

владимир титоренко (посол россии в цар )

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра опроверг сообщения СМИ о якобы "российских наемниках" в стране, сообщает газета Financial Times.На запрос газеты глава Содружества офицеров за международную безопасность РФ Александр Иванов также опроверг присутствие "российских наемников" как в ЦАР, так и в других странах. По его словам, Москва отправила в страну лишь российских инструкторов, которые не участвовали ни в боевых действиях, ни в коммерческой деятельности.В пятницу Financial Times опубликовала статью под названием "Российские наемники оставляют следы разрушения в Центральноафриканской республике". В ней газета со ссылкой на центральноафриканских и иностранных официальных лиц, а также на рассказы местных жителей пишет о значительном ущербе, который наносит присутствие якобы российских наемников из группы "Вагнер" в стране. По заявлению газеты, представители оппозиции и гражданского общества ЦАР утверждают, что правительство страны "захвачено "Вагнером", от которого зависит его безопасность и статус у власти".Газета приводит мнение местного дипломата, называющего ЦАР "идеальной лабораторией", в которой "российские наемники" могут "показать, на что они способны, а потом продать это другим странам". По утверждению Financial Times, услугами "Вагнера" уже заинтересовались многие страны Африки, в том числе Мозамбик, Мадагаскар, Судан и Ливия. Издание со ссылкой на экспертов пишет, что таким образом Москва стремится "восстановить часть влияния эпохи холодной войны, которое она утратила в Африке за последние десятилетия".Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявлял РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.В Кремле ранее заявляли, что российские военные советники не могли участвовать в преступлениях в ЦАР, это ложь.

https://ria.ru/20211016/oon-1754868944.html

https://ria.ru/20211017/erdogan-1754932921.html

цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, цар, совет безопасности оон, владимир титоренко (посол россии в цар )