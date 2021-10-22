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Трамп расскажет всю правду. Политик готовит бомбу в интернете
Трамп расскажет всю правду. Политик готовит бомбу в интернете - РИА Новости, 22.10.2021
Трамп расскажет всю правду. Политик готовит бомбу в интернете
Дональд Трамп запускает собственную соцсеть с незатейливым названием "Правда". Иконка нового медиа намекает на Facebook. Идею сразу высмеяли в СМИ, припомнив... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T08:00
2021-10-22T08:12
в мире
технологии
талибан
афганистан
джо байден
дональд трамп
facebook
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Дональд Трамп запускает собственную соцсеть с незатейливым названием "Правда". Иконка нового медиа намекает на Facebook. Идею сразу высмеяли в СМИ, припомнив одноименную советскую газету. Но бывший президент уверен: это поможет ему в предстоящей борьбе за Белый дом. Тем более что по популярности он уже обгоняет нынешнего главу государства Джозефа Байдена. А в способах привлечь внимание эпатажный политик знает толк.Выйти из бана"Мы живем в мире, где у "Талибана"* огромное влияние в Twitter, но вашего самого любимого президента заставляют молчать. Это недопустимо", — объяснил Трамп. Он хочет, чтобы его соцсеть составила конкуренцию либеральным СМИ, с которыми у него отношения не заладились еще с первой предвыборной кампании. Либералы старались представить его скандальным маргиналом. Когда он переехал в Белый дом, ситуация не изменилась. В отместку журналистов, критиковавших главу государства, не пускали на брифинги. Трамп обвинял их в распространении фейк ньюс, называл "врагами американского народа" и "никчемной кучей мусора".Исключение он делал только для консервативного телеканала Fox News. Остальных считал нелояльными. Общаться с избирателями предпочитал на личных встречах и с помощью прямых трансляций через соцсети, которыми активно пользовался. В Twitter у него было 88 миллионов подписчиков, в Facebook — около 35 миллионов, почти 25 миллионов в Instagram.Но и IT-гиганты объявили ему войну. После штурма Капитолия заблокировали практически все его аккаунты. Одни соцсети говорили о временном бане, другие — Twitter, YouTube и Facebook — о пожизненном "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". "То, что они сделали, — полный позор и унижение для страны, — отреагировал политик. — Леворадикальные дурни боятся правды, но она все равно проявится".Он пытался судиться за то, что "подвергся цензуре", однако аккаунты так и не восстановили. И вот решил запустить соцсеть со слоганом "Следуй за истиной". Заказать соответствующее приложение в Аpp Store можно уже с ноября. "Это будет американская интернет-платформа для открытых и честных разговоров без политической дискриминации", — объясняет экс-президент. Бывший советник Трампа Джейсон Миллер уверен в успехе: "Теперь Facebook и Twitter потеряют часть рынка".Хочет в Белый домВ интернете, как водится, отреагировали мемами. В американском сегменте Трампа изображают с длинным носом в образе Пиноккио, в российском — обыгрывают пропагандистскую газету "Правда". Американец в образе Ленина держит в руках передовицу и провозглашает советскую власть, как на картине Валентина Серова.Сам бывший глава государства настроен серьезно. Новая соцсеть не только переманит пользователей у конкурентов, но и поможет ему в политической борьбе. Он не смирился с поражением Байдену и не раз заявлял, что хотел бы вернуться в Белый дом в 2024-м. В этом он и видит "поиск правды". Отсюда и название соцсети, оператором которой выступит компания Trump Media &amp; Technology Group.Даже без Twitter и Facebook Трамп остается самым популярным среди республиканских избирателей. Около 78 процентов хотят, чтобы именно он баллотировался в 2024-м. А на днях миллиардер обогнал в рейтинге и действующего президента — пусть и всего лишь на один процент.Выключили телевизорПокинув Белый дом, Трамп какое-то время не появлялся на публике. Сейчас он собирает многолюдные митинги, ездит на границу с Мексикой, где по его инициативе построили стену, поддерживает некоторых кандидатов-республиканцев на промежуточных выборах в конгресс и яростно критикует преемника, называя его курс провальным. "Джо Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане, за огромную волну COVID-19, катастрофу на границе, разрушение энергетической независимости и нашу пострадавшую экономику", — говорит Трамп.Столь резкие высказывания пугают соратников по партии. Большинство республиканцев в сенате, в отличие от простых американцев, не хотели бы видеть его на следующих президентских выборах: боятся, что он оттолкнет колеблющихся и независимых избирателей, которые неоднозначно относятся к бывшему лидеру.Если и так, Трампа это не смущает. Он не раз давал понять, что хотел бы создать свою политическую организацию. По сообщению The Wall Street Journal, уже и название придумали — Патриотическая партия. Но насколько серьезны эти намерения, сказать сложно. Третью силу обычно не поддерживают. К тому же не исключено, что республиканцы выступят против.Но соцсеть вполне может стать популярной. После ухода Трампа с поста президента многие выключили телевизор, устав от тенденциозности. По данным социологической компании Nielsen, в третьем квартале аудитория основных новостных программ — и либеральных, и консервативных — сократилась на 52 процента. А в онлайне по-прежнему огромный простор для политики.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, технологии, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп, facebook
08:00 22.10.2021 (обновлено: 08:12 22.10.2021)
 

Трамп расскажет всю правду. Политик готовит бомбу в интернете

© AFP 2021 / Chris DelmasИконка приложения социальной сети Truth Social на экране смартфона
Иконка приложения социальной сети Truth Social на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / Chris Delmas
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. Дональд Трамп запускает собственную соцсеть с незатейливым названием "Правда". Иконка нового медиа намекает на Facebook. Идею сразу высмеяли в СМИ, припомнив одноименную советскую газету. Но бывший президент уверен: это поможет ему в предстоящей борьбе за Белый дом. Тем более что по популярности он уже обгоняет нынешнего главу государства Джозефа Байдена. А в способах привлечь внимание эпатажный политик знает толк.

Выйти из бана

"Мы живем в мире, где у "Талибана"* огромное влияние в Twitter, но вашего самого любимого президента заставляют молчать. Это недопустимо", — объяснил Трамп. Он хочет, чтобы его соцсеть составила конкуренцию либеральным СМИ, с которыми у него отношения не заладились еще с первой предвыборной кампании. Либералы старались представить его скандальным маргиналом. Когда он переехал в Белый дом, ситуация не изменилась. В отместку журналистов, критиковавших главу государства, не пускали на брифинги. Трамп обвинял их в распространении фейк ньюс, называл "врагами американского народа" и "никчемной кучей мусора".
Исключение он делал только для консервативного телеканала Fox News. Остальных считал нелояльными. Общаться с избирателями предпочитал на личных встречах и с помощью прямых трансляций через соцсети, которыми активно пользовался. В Twitter у него было 88 миллионов подписчиков, в Facebook — около 35 миллионов, почти 25 миллионов в Instagram.
© AFP 2021 / Getty Images/Kevin HagenЛоготип канала Fox News
Логотип канала Fox News - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Kevin Hagen
Логотип канала Fox News
Но и IT-гиганты объявили ему войну. После штурма Капитолия заблокировали практически все его аккаунты. Одни соцсети говорили о временном бане, другие — Twitter, YouTube и Facebook — о пожизненном "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". "То, что они сделали, — полный позор и унижение для страны, — отреагировал политик. — Леворадикальные дурни боятся правды, но она все равно проявится".
Он пытался судиться за то, что "подвергся цензуре", однако аккаунты так и не восстановили. И вот решил запустить соцсеть со слоганом "Следуй за истиной". Заказать соответствующее приложение в Аpp Store можно уже с ноября. "Это будет американская интернет-платформа для открытых и честных разговоров без политической дискриминации", — объясняет экс-президент. Бывший советник Трампа Джейсон Миллер уверен в успехе: "Теперь Facebook и Twitter потеряют часть рынка".

Хочет в Белый дом

В интернете, как водится, отреагировали мемами. В американском сегменте Трампа изображают с длинным носом в образе Пиноккио, в российском — обыгрывают пропагандистскую газету "Правда". Американец в образе Ленина держит в руках передовицу и провозглашает советскую власть, как на картине Валентина Серова.
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Сам бывший глава государства настроен серьезно. Новая соцсеть не только переманит пользователей у конкурентов, но и поможет ему в политической борьбе. Он не смирился с поражением Байдену и не раз заявлял, что хотел бы вернуться в Белый дом в 2024-м. В этом он и видит "поиск правды". Отсюда и название соцсети, оператором которой выступит компания Trump Media & Technology Group.
Даже без Twitter и Facebook Трамп остается самым популярным среди республиканских избирателей. Около 78 процентов хотят, чтобы именно он баллотировался в 2024-м. А на днях миллиардер обогнал в рейтинге и действующего президента — пусть и всего лишь на один процент.

Выключили телевизор

Покинув Белый дом, Трамп какое-то время не появлялся на публике. Сейчас он собирает многолюдные митинги, ездит на границу с Мексикой, где по его инициативе построили стену, поддерживает некоторых кандидатов-республиканцев на промежуточных выборах в конгресс и яростно критикует преемника, называя его курс провальным. "Джо Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане, за огромную волну COVID-19, катастрофу на границе, разрушение энергетической независимости и нашу пострадавшую экономику", — говорит Трамп.
© REUTERS / Rachel MummeyБывший президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Айова
Бывший президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Айова - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Rachel Mummey
Бывший президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Айова
Столь резкие высказывания пугают соратников по партии. Большинство республиканцев в сенате, в отличие от простых американцев, не хотели бы видеть его на следующих президентских выборах: боятся, что он оттолкнет колеблющихся и независимых избирателей, которые неоднозначно относятся к бывшему лидеру.
Если и так, Трампа это не смущает. Он не раз давал понять, что хотел бы создать свою политическую организацию. По сообщению The Wall Street Journal, уже и название придумали — Патриотическая партия. Но насколько серьезны эти намерения, сказать сложно. Третью силу обычно не поддерживают. К тому же не исключено, что республиканцы выступят против.
Но соцсеть вполне может стать популярной. После ухода Трампа с поста президента многие выключили телевизор, устав от тенденциозности. По данным социологической компании Nielsen, в третьем квартале аудитория основных новостных программ — и либеральных, и консервативных — сократилась на 52 процента. А в онлайне по-прежнему огромный простор для политики.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреТехнологииТалибанАфганистанДжо БайденДональд ТрампFacebook
 
 
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