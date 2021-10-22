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Электронная трудовая книжка: плюсы и минусы перехода на “цифру”
Электронная трудовая книжка: где можно посмотреть и как получить выписку
Электронная трудовая книжка: плюсы и минусы перехода на “цифру”
Электронная трудовая книжка — документ, в который работодатель заносит данные о трудоустройстве гражданина. О том, что это за форма трудовой и как такую... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T23:21
2021-10-22T23:21
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Электронная трудовая книжка — документ, в который работодатель заносит данные о трудоустройстве гражданина. О том, что это за форма трудовой и как такую сделать, где получить выписку и как посмотреть документ в электронном виде — в материале РИА Новости.Электронная трудовая книжкаТрудовая книжка в электронной форме содержит сведения о трудовой деятельности, которые хранятся на информационных ресурсах пенсионного фонда. Сразу после нововведения в 2020 году у работников был выбор — заводить бумажную или цифровую версию документа. Но уже с 1 января 2021 года те люди, которые впервые трудоустраиваются, получают только электронную книжку. При этом документ традиционного формата обладает законной силой и по желанию гражданина может сохраняться даже при наличии электронного.Плюсы и минусыЭлектронный формат трудовой книжки для граждан, работодателей и государственных организаций имеет следующие преимущества:К минусам электронной трудовой относят:Как получить электронную трудовую книжкуЧтобы получить электронную книжку при наличии бумажной или оформить новую можно обратиться к своему работодателю. В случае, если это будет новая книжка или сотрудник не хочет сохранять данные из старой, запрос выглядит в форме заявления с согласием на предоставление сведений о трудовой деятельности.Если же сотрудник хочет оставить бумажный вариант, то требуется еще одно заявление, но в произвольной форме, чтобы работодатель вел одновременно и бумажную и электронную версию.Дальнейшие действия выполняет работодатель — формирует сведения и отчеты, и затем передает их в пенсионный фонд.Сведения электронной трудовой книжкиЭлектронная трудовая содержит те же сведения, что и бумажная (кроме награждений и особых форм осуществления деятельности, например, вахтовый метод).Какие сведения хранятсяВ документе указывается следующая информация о сотруднике:Где посмотретьЧтобы посмотреть свою трудовую, которая ведется в электронном виде, есть несколько вариантов:Как получить выпискуЭтими же способами можно получить выписку из электронной книжки.Если действовать через сайт пенсионного фонда, то для начала необходимо зарегистрироваться на портале “Госуслуги”. Далее авторизоваться на электронном ресурсе ПФР и перейти на страницу получения выписки, где нажать кнопку “Запросить”. Система выдаст информацию в формате PDF-документа, который можно скачать.Для получения данных через “Госуслуги” необходимо зайти на сайт, перейти в раздел “Выписка из электронной трудовой книжки” и нажать кнопку “Получить услугу”. Далее нужно проверить информацию, в случае чего ее изменить и отправить обращение, в ответ на которое в раздел “Мои заявления” придет выписка о трудовой деятельности.Если работодатель ведет электронную книжку, то получить сведения можно у него в течение трех рабочих дней. Для этого достаточно написать заявление (форму выдает кадровый отдел).В случае, когда онлайн формат не подходит для получения данных, а работодателя пока еще нет или он не предоставляет информацию, то можно очно посетить госорганы (ПФР или МФЦ), взяв с собой паспорт. Во время визита нужно заполнить заявление, после чего посетить специалиста, который предоставит данные по запросу. Но такой вариант может занять гораздо больше времени.Сравнение с бумажной трудовой книжкойЭлектронная трудовая — это тот же вариант бумажного документа, но только с небольшими отличиями. В старой форме книжка содержит информацию о награждениях. В новой таких записей нет. Кроме того, во втором случае нет возможности указать дополнительные данные, например, вахтовый метод работы, что может быть важно для некоторых работодателей.В остальном электронный формат не имеет каких-либо изменений, вся информация точно такая же.Популярные вопросыНа популярные вопросы ответила эксперт Анна Стрельникова:Можно ли продолжить вести бумажную трудовую, если она была оформлена до нововведений?Да. Для этого работодатель ведет одновременно и бумажную и электронную версию трудовой.Стоит ли отказываться от бумажной трудовой?- Важно отметить, что выбор учета стажа — это право работника. Многие юристы рекомендуют не спешить с отказом от бумажной трудовой. Это связано с тем, что, возможны сбои в работе системы, а у человека может быть большой стаж и он не хочет утратить эти данные. Хоть это и маловероятно, однако человек ничего не потеряет, если сохранит свою обычную трудовую. К тому же, в электронной форме учитываются данные до 2020 года только в том случае, если работник сделал запрос и лично обратился в госорганы.Как предъявлять электронную книжку при устройстве на работу?- Будущий сотрудник может предоставить информацию о трудовой деятельности, предварительно получив ее при увольнении у работодателя по форме СТД-Р.Возможна ли утечка данных с электронных ресурсов?- Риск потери информации сведен к минимуму, по утверждению госорганов, благодаря специальным системам хранения и защиты данных.У кого есть доступ к электронной трудовой книжке?- Только у двух сторон — сотрудника (все время) и работодателя (на период деятельности работника в стенах компании). А госорганы впоследствии получают необходимые данные от организации, где человек трудится.
https://ria.ru/20210815/pensiya-1745782062.html
https://ria.ru/20210730/trudovaya-1743564589.html
https://ria.ru/20210307/trudovaya-1600238421.html
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23:21 22.10.2021
 

Электронная трудовая книжка: плюсы и минусы перехода на “цифру”

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Электронная трудовая книжка — документ, в который работодатель заносит данные о трудоустройстве гражданина. О том, что это за форма трудовой и как такую сделать, где получить выписку и как посмотреть документ в электронном виде — в материале РИА Новости.

Электронная трудовая книжка

Трудовая книжка в электронной форме содержит сведения о трудовой деятельности, которые хранятся на информационных ресурсах пенсионного фонда. Сразу после нововведения в 2020 году у работников был выбор — заводить бумажную или цифровую версию документа. Но уже с 1 января 2021 года те люди, которые впервые трудоустраиваются, получают только электронную книжку. При этом документ традиционного формата обладает законной силой и по желанию гражданина может сохраняться даже при наличии электронного.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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Плюсы и минусы

Электронный формат трудовой книжки для граждан, работодателей и государственных организаций имеет следующие преимущества:
  • Быстрый доступ к данным.
  • Полноценный контроль со стороны государства и отслеживание начислений (пенсий, пособий и т.д.).
  • Работодателю нет необходимости хранить большое количество документов в офисе и проще анализировать деятельность будущего сотрудника.
  • Для граждан это в первую очередь безопасность собственных данных. Нет риска, что книжка будет утеряна или испорчена со временем. Помимо этого, с электронным документом удобнее устраиваться на работу дистанционно и, в целом, такой формат помогает минимизировать человеческий фактор (злоупотребление, ошибки при внесении записей и т.д.).
  • Дистанционное оформление пенсий.
  • Упрощенное получение социальных выплат — не нужно нести копию трудовой в госорган.
  • Есть возможность вносить данные о местах работы до 2020 года.
© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка
К минусам электронной трудовой относят:
  • Не до конца налажен процесс внесения информации, т.к. новый порядок стал действовать сравнительно недавно. Работа с электронной информацией требует специальной подготовки со стороны работодателей и сотрудников государственных организаций.
  • Внесение данных в электронную книжку должно производиться “день в день”. В обычных документах можно было сделать запись задним числом.
  • Если была обнаружена ошибка, то сделать корректировку может только та организация, которая вносила данные.

Как получить электронную трудовую книжку

Чтобы получить электронную книжку при наличии бумажной или оформить новую можно обратиться к своему работодателю. В случае, если это будет новая книжка или сотрудник не хочет сохранять данные из старой, запрос выглядит в форме заявления с согласием на предоставление сведений о трудовой деятельности.
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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Если же сотрудник хочет оставить бумажный вариант, то требуется еще одно заявление, но в произвольной форме, чтобы работодатель вел одновременно и бумажную и электронную версию.
Дальнейшие действия выполняет работодатель — формирует сведения и отчеты, и затем передает их в пенсионный фонд.

Сведения электронной трудовой книжки

Электронная трудовая содержит те же сведения, что и бумажная (кроме награждений и особых форм осуществления деятельности, например, вахтовый метод).

Какие сведения хранятся

В документе указывается следующая информация о сотруднике:
  • фамилия, имя и отчество работника;
  • место работы;
  • должность, профессия и квалификация;
  • структурное подразделение (если предусмотрено в компании);
  • даты приемов на работу, переводов и увольнений;
  • причины прекращения трудовых отношений;
  • информация о новой квалификации;
  • запреты занимать определенные должности по решению суда.
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Работа отдела кадров

Где посмотреть

Чтобы посмотреть свою трудовую, которая ведется в электронном виде, есть несколько вариантов:

Как получить выписку

Этими же способами можно получить выписку из электронной книжки.
Если действовать через сайт пенсионного фонда, то для начала необходимо зарегистрироваться на портале “Госуслуги”. Далее авторизоваться на электронном ресурсе ПФР и перейти на страницу получения выписки, где нажать кнопку “Запросить”. Система выдаст информацию в формате PDF-документа, который можно скачать.
Для получения данных через “Госуслуги” необходимо зайти на сайт, перейти в раздел “Выписка из электронной трудовой книжки” и нажать кнопку “Получить услугу”. Далее нужно проверить информацию, в случае чего ее изменить и отправить обращение, в ответ на которое в раздел “Мои заявления” придет выписка о трудовой деятельности.
На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 00:57
В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Если работодатель ведет электронную книжку, то получить сведения можно у него в течение трех рабочих дней. Для этого достаточно написать заявление (форму выдает кадровый отдел).
“Для получения сведений при ведении бумажного варианта документа, сохраняется та же схема. Обращаетесь в кадровый отдел и в течение трех рабочих дней получаете заверенную копию документа”, — добавила Анна Стрельникова, HR бизнес-партнер.
В случае, когда онлайн формат не подходит для получения данных, а работодателя пока еще нет или он не предоставляет информацию, то можно очно посетить госорганы (ПФР или МФЦ), взяв с собой паспорт. Во время визита нужно заполнить заявление, после чего посетить специалиста, который предоставит данные по запросу. Но такой вариант может занять гораздо больше времени.

Сравнение с бумажной трудовой книжкой

Электронная трудовая — это тот же вариант бумажного документа, но только с небольшими отличиями. В старой форме книжка содержит информацию о награждениях. В новой таких записей нет. Кроме того, во втором случае нет возможности указать дополнительные данные, например, вахтовый метод работы, что может быть важно для некоторых работодателей.
В остальном электронный формат не имеет каких-либо изменений, вся информация точно такая же.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета

Популярные вопросы

На популярные вопросы ответила эксперт Анна Стрельникова:
Можно ли продолжить вести бумажную трудовую, если она была оформлена до нововведений?
Да. Для этого работодатель ведет одновременно и бумажную и электронную версию трудовой.
Стоит ли отказываться от бумажной трудовой?
- Важно отметить, что выбор учета стажа — это право работника. Многие юристы рекомендуют не спешить с отказом от бумажной трудовой. Это связано с тем, что, возможны сбои в работе системы, а у человека может быть большой стаж и он не хочет утратить эти данные. Хоть это и маловероятно, однако человек ничего не потеряет, если сохранит свою обычную трудовую. К тому же, в электронной форме учитываются данные до 2020 года только в том случае, если работник сделал запрос и лично обратился в госорганы.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 11:32
Путин подписал закон о стаже в электронной трудовой книжке
Как предъявлять электронную книжку при устройстве на работу?
- Будущий сотрудник может предоставить информацию о трудовой деятельности, предварительно получив ее при увольнении у работодателя по форме СТД-Р.
Возможна ли утечка данных с электронных ресурсов?
- Риск потери информации сведен к минимуму, по утверждению госорганов, благодаря специальным системам хранения и защиты данных.
У кого есть доступ к электронной трудовой книжке?
- Только у двух сторон — сотрудника (все время) и работодателя (на период деятельности работника в стенах компании). А госорганы впоследствии получают необходимые данные от организации, где человек трудится.
 
 
 
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