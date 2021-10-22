https://ria.ru/20211022/trudovaya-1755876563.html

Электронная трудовая книжка: плюсы и минусы перехода на “цифру”

Электронная трудовая книжка: где можно посмотреть и как получить выписку

Электронная трудовая книжка: плюсы и минусы перехода на “цифру”

Электронная трудовая книжка — документ, в который работодатель заносит данные о трудоустройстве гражданина. О том, что это за форма трудовой и как такую... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:21

2021-10-22T23:21

2021-10-22T23:21

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Электронная трудовая книжка — документ, в который работодатель заносит данные о трудоустройстве гражданина. О том, что это за форма трудовой и как такую сделать, где получить выписку и как посмотреть документ в электронном виде — в материале РИА Новости.Электронная трудовая книжкаТрудовая книжка в электронной форме содержит сведения о трудовой деятельности, которые хранятся на информационных ресурсах пенсионного фонда. Сразу после нововведения в 2020 году у работников был выбор — заводить бумажную или цифровую версию документа. Но уже с 1 января 2021 года те люди, которые впервые трудоустраиваются, получают только электронную книжку. При этом документ традиционного формата обладает законной силой и по желанию гражданина может сохраняться даже при наличии электронного.Плюсы и минусыЭлектронный формат трудовой книжки для граждан, работодателей и государственных организаций имеет следующие преимущества:К минусам электронной трудовой относят:Как получить электронную трудовую книжкуЧтобы получить электронную книжку при наличии бумажной или оформить новую можно обратиться к своему работодателю. В случае, если это будет новая книжка или сотрудник не хочет сохранять данные из старой, запрос выглядит в форме заявления с согласием на предоставление сведений о трудовой деятельности.Если же сотрудник хочет оставить бумажный вариант, то требуется еще одно заявление, но в произвольной форме, чтобы работодатель вел одновременно и бумажную и электронную версию.Дальнейшие действия выполняет работодатель — формирует сведения и отчеты, и затем передает их в пенсионный фонд.Сведения электронной трудовой книжкиЭлектронная трудовая содержит те же сведения, что и бумажная (кроме награждений и особых форм осуществления деятельности, например, вахтовый метод).Какие сведения хранятсяВ документе указывается следующая информация о сотруднике:Где посмотретьЧтобы посмотреть свою трудовую, которая ведется в электронном виде, есть несколько вариантов:Как получить выпискуЭтими же способами можно получить выписку из электронной книжки.Если действовать через сайт пенсионного фонда, то для начала необходимо зарегистрироваться на портале “Госуслуги”. Далее авторизоваться на электронном ресурсе ПФР и перейти на страницу получения выписки, где нажать кнопку “Запросить”. Система выдаст информацию в формате PDF-документа, который можно скачать.Для получения данных через “Госуслуги” необходимо зайти на сайт, перейти в раздел “Выписка из электронной трудовой книжки” и нажать кнопку “Получить услугу”. Далее нужно проверить информацию, в случае чего ее изменить и отправить обращение, в ответ на которое в раздел “Мои заявления” придет выписка о трудовой деятельности.Если работодатель ведет электронную книжку, то получить сведения можно у него в течение трех рабочих дней. Для этого достаточно написать заявление (форму выдает кадровый отдел).В случае, когда онлайн формат не подходит для получения данных, а работодателя пока еще нет или он не предоставляет информацию, то можно очно посетить госорганы (ПФР или МФЦ), взяв с собой паспорт. Во время визита нужно заполнить заявление, после чего посетить специалиста, который предоставит данные по запросу. Но такой вариант может занять гораздо больше времени.Сравнение с бумажной трудовой книжкойЭлектронная трудовая — это тот же вариант бумажного документа, но только с небольшими отличиями. В старой форме книжка содержит информацию о награждениях. В новой таких записей нет. Кроме того, во втором случае нет возможности указать дополнительные данные, например, вахтовый метод работы, что может быть важно для некоторых работодателей.В остальном электронный формат не имеет каких-либо изменений, вся информация точно такая же.Популярные вопросыНа популярные вопросы ответила эксперт Анна Стрельникова:Можно ли продолжить вести бумажную трудовую, если она была оформлена до нововведений?Да. Для этого работодатель ведет одновременно и бумажную и электронную версию трудовой.Стоит ли отказываться от бумажной трудовой?- Важно отметить, что выбор учета стажа — это право работника. Многие юристы рекомендуют не спешить с отказом от бумажной трудовой. Это связано с тем, что, возможны сбои в работе системы, а у человека может быть большой стаж и он не хочет утратить эти данные. Хоть это и маловероятно, однако человек ничего не потеряет, если сохранит свою обычную трудовую. К тому же, в электронной форме учитываются данные до 2020 года только в том случае, если работник сделал запрос и лично обратился в госорганы.Как предъявлять электронную книжку при устройстве на работу?- Будущий сотрудник может предоставить информацию о трудовой деятельности, предварительно получив ее при увольнении у работодателя по форме СТД-Р.Возможна ли утечка данных с электронных ресурсов?- Риск потери информации сведен к минимуму, по утверждению госорганов, благодаря специальным системам хранения и защиты данных.У кого есть доступ к электронной трудовой книжке?- Только у двух сторон — сотрудника (все время) и работодателя (на период деятельности работника в стенах компании). А госорганы впоследствии получают необходимые данные от организации, где человек трудится.

https://ria.ru/20210815/pensiya-1745782062.html

https://ria.ru/20210730/trudovaya-1743564589.html

https://ria.ru/20210307/trudovaya-1600238421.html

https://ria.ru/20210224/trudovaya-1598738617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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