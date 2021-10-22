https://ria.ru/20211022/tranzit-1755874645.html

Украина предложила Европе альтернативу "Северному потоку — 2"

Украина готова предложить ЕС дополнительный транзит газа - РИА Новости, 22.10.2021

Украина предложила Европе альтернативу "Северному потоку — 2"

Киев в условиях газового кризиса готова предложить Евросоюзу дополнительные мощности по транзиту газа, заявил в пятницу секретарь Совета национальной... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:02

2021-10-22T20:02

2021-10-22T22:31

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газпром

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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Киев в условиях газового кризиса готова предложить Евросоюзу дополнительные мощности по транзиту газа, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов."Мы протокольным решением СНБО приняли решение совместно с кабмином, НАК "Нафтогаз", "Оператором ГТС" определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов природного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объеме не менее 55 миллиардов кубометров в год", — сказал он на брифинге по итогам заседания совета.По его словам, специальные условия будут действовать на дополнительные объемы транспортировки газа в ЕС свыше законтрактованных "Газпромом" 40 миллиардов кубометров в год.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу возможностей.

https://ria.ru/20211022/gaz-1755719379.html

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экономика, в мире, природный газ, украина, киев, национальный антитеррористический комитет рф, газпром, нафтогаз украины, алексей данилов