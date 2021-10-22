https://ria.ru/20211022/transport-1755745679.html
В Москве не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта
В Москве не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта - РИА Новости, 22.10.2021
В Москве не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта
Власти Москвы не планируют вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте, он будет работать как обычно, сообщил руководитель столичного департамента... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:44
2021-10-22T10:44
2021-10-22T10:44
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Власти Москвы не планируют вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте, он будет работать как обычно, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Нет. Метро в эти дни и транспорт будет работать. Опять же с учетом загрузки. Понятно, что коллеги из транспортного комплекса будут следить, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимать другие решения",- сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, планируется ли ввести QR-коды для поездок на городском транспорте.
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общество, москва, алексей немерюк, коронавирус covid-19
В Москве не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта
Немерюк: власти Москвы не планируют вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте