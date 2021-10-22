https://ria.ru/20211022/transport-1755745679.html

В Москве не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта

В Москве не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта - РИА Новости, 22.10.2021

В Москве не планируют вводить QR-коды для общественного транспорта

Власти Москвы не планируют вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте, он будет работать как обычно, сообщил руководитель столичного департамента... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:44

2021-10-22T10:44

2021-10-22T10:44

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Власти Москвы не планируют вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте, он будет работать как обычно, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Нет. Метро в эти дни и транспорт будет работать. Опять же с учетом загрузки. Понятно, что коллеги из транспортного комплекса будут следить, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимать другие решения",- сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, планируется ли ввести QR-коды для поездок на городском транспорте.

https://ria.ru/20211021/moskva-1755644126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, алексей немерюк, коронавирус covid-19