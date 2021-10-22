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В Приморском крае будут судить мужчину, застрелившего амурского тигра
В Приморском крае будут судить мужчину, застрелившего амурского тигра - РИА Новости, 22.10.2021
В Приморском крае будут судить мужчину, застрелившего амурского тигра
Житель приморского Дальнереченска, обвиняемый в убийстве амурского тигра, предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:38
2021-10-22T14:53
происшествия
приморский край
амурские тигры
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Житель приморского Дальнереченска, обвиняемый в убийстве амурского тигра, предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона.По версии следствия, в октябре прошлого года житель города Дальнереченска, находясь в лесном массиве на территории Пожарского района Приморья, два раза выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в амурского тигра, краснокнижное животное погибло. По информации полиции, тушу хищника приморец скрыл на месте убийства, замаскировав ее ветками."Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Дальнереченска. Он обвиняется... по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Пожарский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Обвиняемому может грозить до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. "Ущерб, причиненный государству в результате незаконной охоты на особо ценное дикое животное, превысил 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении управления МВД РФ по региону.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.
https://ria.ru/20210914/pavlik-1749939515.html
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происшествия, приморский край, амурские тигры, россия
13:38 22.10.2021 (обновлено: 14:53 22.10.2021)
 
В Приморском крае будут судить мужчину, застрелившего амурского тигра

Житель Приморского края, обвиняемый в убийстве амурского тигра, предстанет перед судом

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Житель приморского Дальнереченска, обвиняемый в убийстве амурского тигра, предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в октябре прошлого года житель города Дальнереченска, находясь в лесном массиве на территории Пожарского района Приморья, два раза выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в амурского тигра, краснокнижное животное погибло. По информации полиции, тушу хищника приморец скрыл на месте убийства, замаскировав ее ветками.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 05:27
Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
"Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Дальнереченска. Он обвиняется... по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Пожарский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Обвиняемому может грозить до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. "Ущерб, причиненный государству в результате незаконной охоты на особо ценное дикое животное, превысил 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении управления МВД РФ по региону.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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В Приморье задержали браконьеров, сбывавших части тел тигров иностранцам
 
ПроисшествияПриморский крайАмурские тигрыРоссия
 
 
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