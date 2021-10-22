https://ria.ru/20211022/tigr-1755786298.html

В Приморском крае будут судить мужчину, застрелившего амурского тигра

В Приморском крае будут судить мужчину, застрелившего амурского тигра - РИА Новости, 22.10.2021

В Приморском крае будут судить мужчину, застрелившего амурского тигра

Житель приморского Дальнереченска, обвиняемый в убийстве амурского тигра, предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:38

2021-10-22T13:38

2021-10-22T14:53

происшествия

приморский край

амурские тигры

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Житель приморского Дальнереченска, обвиняемый в убийстве амурского тигра, предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона.По версии следствия, в октябре прошлого года житель города Дальнереченска, находясь в лесном массиве на территории Пожарского района Приморья, два раза выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в амурского тигра, краснокнижное животное погибло. По информации полиции, тушу хищника приморец скрыл на месте убийства, замаскировав ее ветками."Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Дальнереченска. Он обвиняется... по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Пожарский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Обвиняемому может грозить до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. "Ущерб, причиненный государству в результате незаконной охоты на особо ценное дикое животное, превысил 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении управления МВД РФ по региону.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20210914/pavlik-1749939515.html

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происшествия, приморский край, амурские тигры, россия