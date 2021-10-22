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Мурманская область
https://ria.ru/20211022/teriberk-1755879771.html
В Териберке заработала заправочная станция для электромобилей
В Териберке заработала заправочная станция для электромобилей - РИА Новости, 22.10.2021
В Териберке заработала заправочная станция для электромобилей
Электрозарядная станция появилась в самом популярном у туристов месте Мурманской области - селе Териберка на берегу Баренцева моря, заряжать электромобили здесь РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:37
2021-10-22T20:37
мурманская область
технологии
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роснано
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МУРМАНСК, 22 окт - РИА Новости. Электрозарядная станция появилась в самом популярном у туристов месте Мурманской области - селе Териберка на берегу Баренцева моря, заряжать электромобили здесь можно даже при температуре -40, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.Сообщается, что станция установлена ООО "Энел Икс Рус" в рамках проекта АНО "Беллона" Barents-Baltic Electric Road, цель которого создать сеть заправок для электрокаров по маршруту Торфяновка - Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Териберка, соединив тем самым Баренцево море и Балтику."Станция представляет собой компактное и понятное водителю устройство, которое управляется мобильным приложением. Часа заправки на ЭЗС хватает на 50-100 км пути. Зарядить батарею электрокара водители смогут даже при температуре -40, что особенно актуально в суровых условиях Кольского полуострова", - говорится в сообщении.Электрозаправка изготовлена из переработанных пластиковых отходов и может быть отправлена в рециркуляцию, когда ее использование будет завершено. Согласно "дорожной карте" проекта, в Мурманской области установят еще пять заправочных станций для электромобилей.Идею использования электротранспорта на российских дорогах поддержал на "РЭН-2021" вице-премьер Александр Новак, а также напомнил участникам, что правительство приняло программу по производству электрокаров и развитию электромобильной инфраструктуры в рамках разработки стратегии социально-экономического развития и социально-экономических инициатив в августе 2021 года.Кроме того, развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры является одним из мероприятий в комплексе по созданию углеродно-свободной зоны, соглашение о которой было подписано правительством Мурманской области и АО "Роснано". Это позволит реализовать невостребованную электроэнергию и увеличит туристический потенциал Заполярья, считают в правительстве региона.Териберка - маленькое село в Мурманской области, которому 150 лет. Однако первое упоминание датируется XVI веком. Оно стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стала практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к океану, до которого можно доехать на легковом автомобиле.
https://ria.ru/20210913/teriberka-1749474616.html
https://ria.ru/20210923/murmansk-1751506878.html
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технологии, мурманская область, мурманск, александр новак, роснано, россия
20:37 22.10.2021
 
В Териберке заработала заправочная станция для электромобилей

Заправочная станция для электромобилей заработала в мурманской Териберке

© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в фотобанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Людмила Попова
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МУРМАНСК, 22 окт - РИА Новости. Электрозарядная станция появилась в самом популярном у туристов месте Мурманской области - селе Териберка на берегу Баренцева моря, заряжать электромобили здесь можно даже при температуре -40, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
Сообщается, что станция установлена ООО "Энел Икс Рус" в рамках проекта АНО "Беллона" Barents-Baltic Electric Road, цель которого создать сеть заправок для электрокаров по маршруту Торфяновка - Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Териберка, соединив тем самым Баренцево море и Балтику.
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"Станция представляет собой компактное и понятное водителю устройство, которое управляется мобильным приложением. Часа заправки на ЭЗС хватает на 50-100 км пути. Зарядить батарею электрокара водители смогут даже при температуре -40, что особенно актуально в суровых условиях Кольского полуострова", - говорится в сообщении.
Электрозаправка изготовлена из переработанных пластиковых отходов и может быть отправлена в рециркуляцию, когда ее использование будет завершено. Согласно "дорожной карте" проекта, в Мурманской области установят еще пять заправочных станций для электромобилей.
Идею использования электротранспорта на российских дорогах поддержал на "РЭН-2021" вице-премьер Александр Новак, а также напомнил участникам, что правительство приняло программу по производству электрокаров и развитию электромобильной инфраструктуры в рамках разработки стратегии социально-экономического развития и социально-экономических инициатив в августе 2021 года.
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Кроме того, развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры является одним из мероприятий в комплексе по созданию углеродно-свободной зоны, соглашение о которой было подписано правительством Мурманской области и АО "Роснано". Это позволит реализовать невостребованную электроэнергию и увеличит туристический потенциал Заполярья, считают в правительстве региона.
Териберка - маленькое село в Мурманской области, которому 150 лет. Однако первое упоминание датируется XVI веком. Оно стало известно всей России после того, как здесь прошли съемки фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. Круглый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться природой, отведать северных деликатесов, сделать яркие фотографии. Согласно официальным данным, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тысяч человек. Приграничный режим был снят с Териберки только в 2009 году, и она стала практически единственным открытым для посторонних людей поселком с выходом к океану, до которого можно доехать на легковом автомобиле.
 
Мурманская областьТехнологииМурманская областьМурманскАлександр НовакРоснаноРоссия
 
 
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