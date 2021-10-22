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Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну
Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну - РИА Новости, 22.10.2021
Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США не двигать ситуацию в Тайване в опасном направлении. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T00:06
2021-10-22T00:06
2021-10-22T00:06
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США не двигать ситуацию в Тайване в опасном направлении.
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в мире, сша, оон, китай, тайвань, чжан цзюнь
Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну
Постпред Китая при ООН Цзюнь призвал США не обострять ситуацию в Тайване