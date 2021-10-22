https://ria.ru/20211022/tayvan-1755711715.html

Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну

Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну - РИА Новости, 22.10.2021

Постпред Китая при ООН призвал США не ввязывать Тайвань в войну

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США не двигать ситуацию в Тайване в опасном направлении. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T00:06

2021-10-22T00:06

2021-10-22T00:06

в мире

сша

оон

китай

тайвань

чжан цзюнь

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ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США не двигать ситуацию в Тайване в опасном направлении.

сша

китай

тайвань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, китай, тайвань, чжан цзюнь