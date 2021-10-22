https://ria.ru/20211022/tailand-1755781302.html
Названы курорты Таиланда, которые откроются для россиян с 1 ноября
Названы курорты Таиланда, которые откроются для россиян с 1 ноября - РИА Новости, 22.10.2021
Названы курорты Таиланда, которые откроются для россиян с 1 ноября
Заместитель официального представителя таиландского правительственного Центра по контролю и борьбе с COVID-19 доктор Апхисамай Сирангсан огласила список 17... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:23
2021-10-22T14:23
2021-10-22T14:23
туризм
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
новости - туризм
пхукет (провинция)
туристы
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БАНГКОК, 22 окт – РИА Новости. Заместитель официального представителя таиландского правительственного Центра по контролю и борьбе с COVID-19 доктор Апхисамай Сирангсан огласила список 17 территорий, которые откроются для иностранных отдыхающих, в том числе россиян, с 1 ноября.В него входят Бангкок и туристические зоны, находящиеся в 16 провинциях Таиланда, в том числе Паттайя, Бангламунг, На-Джомтьен, Банг Саре, Сирача, Саттахип и остров Сичанг в провинции Чонбури, Хуахин в провинции Прачуап Кирикхан, Ча-Ам в провинции Пхетчабури, остров Самет в провинции Районг, остров Пхаям в провинции Ранонг, остров Чанг в провинции Трат и другие."На всех этих территориях с 1 ноября будут действовать правила "туристической песочницы", такие же, как сейчас на острове Пхукет, в провинциях Пханга, Краби и других местах", – сказала Сирангсан.Также схема sandbox уже есть на островах Самуи, Пханган и Тао в провинции Сураттхани и в "северной столице" Таиланда, городе Чиангмай."Песочница" работает следующим образом. Полностью вакцинированные граждане государств, не вошедших в список 46 стран с низкой опасностью заражения, объявленный МИД Таиланда в четверг вечером, в том числе россияне, при въезде в Таиланд через все 17 зон sandbox не должны будут проходить карантин по прибытии. Они обязаны иметь на руках только отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до вылета в Таиланд, страховой полис с ковидным расширением и покрытием до 50 тысяч долларов (ранее требовалась страховка на 100 тысяч долларов) и оплаченную бронь отеля, входящего в программу "песочницы", сказала Сирангсан.Туристы, прибывшие в одну из "песочниц", обязаны жить в заранее оплаченном отеле и передвигаться только в рамках этой зоны в течение семи дней. За это время они сдают два теста на коронавирус: первый по прибытии, второй – на пятый или шестой день пребывания. Через семь суток, если все в порядке, путешественники могут покинуть "песочницу" и отправиться в другие регионы Таиланда, в том числе и не входящие в список 17 территорий. Но с учетом действующих в каждом конкретном месте мер эпидемиологической безопасности.Для невакцинированных граждан, прибывающих в Таиланд через "песочницы" или иным путем, сохраняется необходимость десятидневного карантина.Помимо этих мер, отмечает Сирангсан, с 1 ноября на всех 17 территориях, включая Бангкок, отменяется действие комендантского часа. Приказ вступает в силу в 23.00 (17.00 мск) 31 октября 2021 года.Представитель Центра пояснила, как будет действовать система въезда для путешественников (независимо от гражданства), прибывающих в Таиланд из 45 стран и одной территории с наименьшей опасностью заражения, в число которых Россия не входит.Приезжие из этих стран смогут с 1 ноября въезжать в Таиланд через любой международный аэропорт королевства по мере их открытия. Пассажир из "привилегированных" государств обязан провести в гостинице из списка, предложенного властями Таиланда, сутки, причем не выходя из номера – вплоть до получения результата ПЦР-теста, сделанного по прибытии. Если турист не болен, можно отправиться в любую точку Таиланда.
https://ria.ru/20211021/tailand-1755695429.html
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таиланд, бангкок, пхукет (остров), новости - туризм, пхукет (провинция), туристы, мид таиланда, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
Названы курорты Таиланда, которые откроются для россиян с 1 ноября
Таиланд огласил список территорий, открывающихся для туристов, в том числе россиян
БАНГКОК, 22 окт – РИА Новости. Заместитель официального представителя таиландского правительственного Центра по контролю и борьбе с COVID-19 доктор Апхисамай Сирангсан огласила список 17 территорий, которые откроются для иностранных отдыхающих, в том числе россиян, с 1 ноября.
В него входят Бангкок и туристические зоны, находящиеся в 16 провинциях Таиланда, в том числе Паттайя, Бангламунг, На-Джомтьен, Банг Саре, Сирача, Саттахип и остров Сичанг в провинции Чонбури, Хуахин в провинции Прачуап Кирикхан, Ча-Ам в провинции Пхетчабури, остров Самет в провинции Районг, остров Пхаям в провинции Ранонг, остров Чанг в провинции Трат и другие.
"На всех этих территориях с 1 ноября будут действовать правила "туристической песочницы", такие же, как сейчас на острове Пхукет, в провинциях Пханга, Краби и других местах", – сказала Сирангсан.
Также схема sandbox уже есть на островах Самуи, Пханган и Тао в провинции Сураттхани и в "северной столице" Таиланда, городе Чиангмай.
"Песочница" работает следующим образом. Полностью вакцинированные граждане государств, не вошедших в список 46 стран с низкой опасностью заражения, объявленный МИД Таиланда в четверг вечером, в том числе россияне, при въезде в Таиланд через все 17 зон sandbox не должны будут проходить карантин по прибытии.
Они обязаны иметь на руках только отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до вылета в Таиланд, страховой полис с ковидным расширением и покрытием до 50 тысяч долларов (ранее требовалась страховка на 100 тысяч долларов) и оплаченную бронь отеля, входящего в программу "песочницы", сказала Сирангсан.
Туристы, прибывшие в одну из "песочниц", обязаны жить в заранее оплаченном отеле и передвигаться только в рамках этой зоны в течение семи дней. За это время они сдают два теста на коронавирус: первый по прибытии, второй – на пятый или шестой день пребывания. Через семь суток, если все в порядке, путешественники могут покинуть "песочницу" и отправиться в другие регионы Таиланда, в том числе и не входящие в список 17 территорий. Но с учетом действующих в каждом конкретном месте мер эпидемиологической безопасности.
Для невакцинированных граждан, прибывающих в Таиланд через "песочницы" или иным путем, сохраняется необходимость десятидневного карантина.
Помимо этих мер, отмечает Сирангсан, с 1 ноября на всех 17 территориях, включая Бангкок, отменяется действие комендантского часа. Приказ вступает в силу в 23.00 (17.00 мск) 31 октября 2021 года.
Представитель Центра пояснила, как будет действовать система въезда для путешественников (независимо от гражданства), прибывающих в Таиланд из 45 стран и одной территории с наименьшей опасностью заражения, в число которых Россия не входит.
Приезжие из этих стран смогут с 1 ноября въезжать в Таиланд через любой международный аэропорт королевства по мере их открытия. Пассажир из "привилегированных" государств обязан провести в гостинице из списка, предложенного властями Таиланда, сутки, причем не выходя из номера – вплоть до получения результата ПЦР-теста, сделанного по прибытии. Если турист не болен, можно отправиться в любую точку Таиланда.