https://ria.ru/20211022/svalki-1755803888.html

В Ленобласти за девять месяцев ликвидировали 726 стихийных свалок

В Ленобласти за девять месяцев ликвидировали 726 стихийных свалок - РИА Новости, 22.10.2021

В Ленобласти за девять месяцев ликвидировали 726 стихийных свалок

За девять месяцев работы экологического надзора с лесных, муниципальных и сельскохозяйственных земель убраны 726 свалок, что в два раза больше, чем за... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:49

2021-10-22T14:49

2021-10-22T14:49

ленинградская область

экология в россии

свалки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. За девять месяцев работы экологического надзора с лесных, муниципальных и сельскохозяйственных земель убраны 726 свалок, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Значительный рост обусловлен предпринятыми контрольно-надзорными мероприятиями профильного комитета и активной совместной работе заинтересованных органов", — пояснили в пресс-службе.В частности, вывоз отходов на лицензированный объект включен в исковые требования, которые заявляет комитет эконадзора в суд. При этом значительно расширилась за последний год исковая практика, результат которой кроме вывоза накопленных отходов ― невозможность переоформить участок на третьих лиц и компенсация вреда, причиненного окружающей среде."По категориям земель, где располагались ликвидированные свалки, антилидером стали земли лесного фонда (69% от общего количества), около 19% свалок было убрано с территории муниципальных образований, на землях сельхозназначений нарушители оставили 6 % убранного мусора и на землях иных назначений ― также 6%", — пояснили в обладминистрации.Значительным усилением в ликвидации свалок станут панорамные снимки с экодрона. Штатный квадрокоптер с начала октября осуществляет воздушное патрулирование проблемных локаций на территории региона. Собранные фотоматериалы дополнят доказательную базу в сложных случаях, когда на огороженных участках происходит перемещение техники и земляных навалов, а привезенные в ночное время отходы нарушители закапывают.

https://ria.ru/20211019/lenoblast-1755257850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология в россии, свалки