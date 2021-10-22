https://ria.ru/20211022/svalki-1755803888.html
В Ленобласти за девять месяцев ликвидировали 726 стихийных свалок
В Ленобласти за девять месяцев ликвидировали 726 стихийных свалок - РИА Новости, 22.10.2021
В Ленобласти за девять месяцев ликвидировали 726 стихийных свалок
За девять месяцев работы экологического надзора с лесных, муниципальных и сельскохозяйственных земель убраны 726 свалок, что в два раза больше, чем за... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:49
2021-10-22T14:49
2021-10-22T14:49
ленинградская область
экология в россии
свалки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. За девять месяцев работы экологического надзора с лесных, муниципальных и сельскохозяйственных земель убраны 726 свалок, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Значительный рост обусловлен предпринятыми контрольно-надзорными мероприятиями профильного комитета и активной совместной работе заинтересованных органов", — пояснили в пресс-службе.В частности, вывоз отходов на лицензированный объект включен в исковые требования, которые заявляет комитет эконадзора в суд. При этом значительно расширилась за последний год исковая практика, результат которой кроме вывоза накопленных отходов ― невозможность переоформить участок на третьих лиц и компенсация вреда, причиненного окружающей среде."По категориям земель, где располагались ликвидированные свалки, антилидером стали земли лесного фонда (69% от общего количества), около 19% свалок было убрано с территории муниципальных образований, на землях сельхозназначений нарушители оставили 6 % убранного мусора и на землях иных назначений ― также 6%", — пояснили в обладминистрации.Значительным усилением в ликвидации свалок станут панорамные снимки с экодрона. Штатный квадрокоптер с начала октября осуществляет воздушное патрулирование проблемных локаций на территории региона. Собранные фотоматериалы дополнят доказательную базу в сложных случаях, когда на огороженных участках происходит перемещение техники и земляных навалов, а привезенные в ночное время отходы нарушители закапывают.
https://ria.ru/20211019/lenoblast-1755257850.html
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экология в россии, свалки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости.
За девять месяцев работы экологического надзора с лесных, муниципальных и сельскохозяйственных земель убраны 726 свалок
, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Значительный рост обусловлен предпринятыми контрольно-надзорными мероприятиями профильного комитета и активной совместной работе заинтересованных органов", — пояснили в пресс-службе.
В частности, вывоз отходов на лицензированный объект включен в исковые требования, которые заявляет комитет эконадзора в суд. При этом значительно расширилась за последний год исковая практика, результат которой кроме вывоза накопленных отходов ― невозможность переоформить участок на третьих лиц и компенсация вреда, причиненного окружающей среде.
"По категориям земель, где располагались ликвидированные свалки, антилидером стали земли лесного фонда (69% от общего количества), около 19% свалок было убрано с территории муниципальных образований, на землях сельхозназначений нарушители оставили 6 % убранного мусора и на землях иных назначений ― также 6%", — пояснили в обладминистрации.
Значительным усилением в ликвидации свалок станут панорамные снимки с экодрона. Штатный квадрокоптер с начала октября осуществляет воздушное патрулирование проблемных локаций на территории региона. Собранные фотоматериалы дополнят доказательную базу в сложных случаях, когда на огороженных участках происходит перемещение техники и земляных навалов, а привезенные в ночное время отходы нарушители закапывают.