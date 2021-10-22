https://ria.ru/20211022/sud-1755798163.html

Верховный суд Чили вынес приговор экс-агентам времен диктатуры Пиночета

Верховный суд Чили вынес приговор экс-агентам времен диктатуры Пиночета - РИА Новости, 22.10.2021

Верховный суд Чили вынес приговор экс-агентам времен диктатуры Пиночета

Верховный суд Чили в среду подтвердил приговор 19 бывшим агентам чилийской спецслужбы DINA за преступления, совершенные в годы военной диктатуры генерала... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:27

2021-10-22T14:27

2021-10-22T14:27

в мире

чили

аугусто пиночет

латинская америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572765738_0:184:2048:1336_1920x0_80_0_0_75288a1353caf4d49ce9785513a2e89b.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд Чили в среду подтвердил приговор 19 бывшим агентам чилийской спецслужбы DINA за преступления, совершенные в годы военной диктатуры генерала Аугусто Пиночета, сообщается в пресс-релизе суда.Ранее суд приговорил сразу 53 бывших агентов спецслужбы DINA к различным срокам заключения за убийство восьми членов Коммунистической партии страны в 1976 году. Агенты получили от трех до 20 лет тюрьмы."Верховный суд Чили… подтвердил приговор, в котором 19 агентов чилийской ныне несуществующей спецслужбы DINA признаны виновными в совершении преступлений, связанных с похищением братьев Карлоса Фредди Переса Варгаса и Альдо Гонсало Переса Варгаса 10 и 23 сентября 1974 года в рамках операции "Коломбо", - говорится в заявлении.Как отмечается, братья состояли в организации "Левое революционное движение". Осужденные экс-агенты получили сроки от 5 до 12 лет.Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер. -0-

https://ria.ru/20211013/chili-1754408353.html

чили

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чили, аугусто пиночет, латинская америка