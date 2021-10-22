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Верховный суд Чили вынес приговор экс-агентам времен диктатуры Пиночета
Верховный суд Чили вынес приговор экс-агентам времен диктатуры Пиночета - РИА Новости, 22.10.2021
Верховный суд Чили вынес приговор экс-агентам времен диктатуры Пиночета
Верховный суд Чили в среду подтвердил приговор 19 бывшим агентам чилийской спецслужбы DINA за преступления, совершенные в годы военной диктатуры генерала... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:27
2021-10-22T14:27
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аугусто пиночет
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд Чили в среду подтвердил приговор 19 бывшим агентам чилийской спецслужбы DINA за преступления, совершенные в годы военной диктатуры генерала Аугусто Пиночета, сообщается в пресс-релизе суда.Ранее суд приговорил сразу 53 бывших агентов спецслужбы DINA к различным срокам заключения за убийство восьми членов Коммунистической партии страны в 1976 году. Агенты получили от трех до 20 лет тюрьмы."Верховный суд Чили… подтвердил приговор, в котором 19 агентов чилийской ныне несуществующей спецслужбы DINA признаны виновными в совершении преступлений, связанных с похищением братьев Карлоса Фредди Переса Варгаса и Альдо Гонсало Переса Варгаса 10 и 23 сентября 1974 года в рамках операции "Коломбо", - говорится в заявлении.Как отмечается, братья состояли в организации "Левое революционное движение". Осужденные экс-агенты получили сроки от 5 до 12 лет.Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер. -0-
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в мире, чили, аугусто пиночет, латинская америка
14:27 22.10.2021
 
Верховный суд Чили вынес приговор экс-агентам времен диктатуры Пиночета

Суд Чили вынес приговор экс-агентам службы DINA за преступления в годы диктатуры Пиночета

© AP PhotoАугусто Пиночет
Аугусто Пиночет - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo
Аугусто Пиночет. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Верховный суд Чили в среду подтвердил приговор 19 бывшим агентам чилийской спецслужбы DINA за преступления, совершенные в годы военной диктатуры генерала Аугусто Пиночета, сообщается в пресс-релизе суда.
Ранее суд приговорил сразу 53 бывших агентов спецслужбы DINA к различным срокам заключения за убийство восьми членов Коммунистической партии страны в 1976 году. Агенты получили от трех до 20 лет тюрьмы.
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"Верховный суд Чили… подтвердил приговор, в котором 19 агентов чилийской ныне несуществующей спецслужбы DINA признаны виновными в совершении преступлений, связанных с похищением братьев Карлоса Фредди Переса Варгаса и Альдо Гонсало Переса Варгаса 10 и 23 сентября 1974 года в рамках операции "Коломбо", - говорится в заявлении.
Как отмечается, братья состояли в организации "Левое революционное движение". Осужденные экс-агенты получили сроки от 5 до 12 лет.
Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер. -0-
 
В миреЧилиАугусто ПиночетЛатинская Америка
 
 
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