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Захват наблюдателя СЦКК планировался заранее, заявил глава МИД ЛНР
Захват наблюдателя СЦКК планировался заранее, заявил глава МИД ЛНР - РИА Новости, 22.10.2021
Захват наблюдателя СЦКК планировался заранее, заявил глава МИД ЛНР
Захват представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка украинские силовики планировали... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:12
2021-10-22T12:43
в мире
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
украина
луганск
донецкая народная республика
владислав дейнего
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Захват представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка украинские силовики планировали заранее, этот акт направлен на дестабилизацию ситуации на юго-востоке Украины, заявил журналистам глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."Судя по действиям Украины, по материалам, которые были опубликованы украинскими военными, есть возможность судить о некоторых подробностях, и вот оттуда четко понятно, что захват наблюдателя планировался заранее и эта акция направлена на сознательную дестабилизацию ситуации", - сказал Дейнего.Глава МИД ЛНР считает, что те, кто планировал акцию и руководил ею, точно не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20211021/lnr-1755681095.html
https://ria.ru/20211021/arest-1755661257.html
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в мире, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина, луганск, донецкая народная республика, владислав дейнего, обсе, смм обсе
12:12 22.10.2021 (обновлено: 12:43 22.10.2021)
 
Захват наблюдателя СЦКК планировался заранее, заявил глава МИД ЛНР

Глава МИД ЛНР Дейнего: захват наблюдателя СЦКК был нацелен на дестабилизацию в Донбассе

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Захват представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка украинские силовики планировали заранее, этот акт направлен на дестабилизацию ситуации на юго-востоке Украины, заявил журналистам глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
"Судя по действиям Украины, по материалам, которые были опубликованы украинскими военными, есть возможность судить о некоторых подробностях, и вот оттуда четко понятно, что захват наблюдателя планировался заранее и эта акция направлена на сознательную дестабилизацию ситуации", - сказал Дейнего.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 19:57
Лукашевич назвал задержание представителя ЛНР в СЦКК опасным прецедентом
Глава МИД ЛНР считает, что те, кто планировал акцию и руководил ею, точно не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 18:45
Посольство России назвало арест Киевом сотрудника СЦКК вероломной акцией
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаЛуганскДонецкая Народная РеспубликаВладислав ДейнегоОБСЕСММ ОБСЕ
 
 
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