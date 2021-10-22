12:12 22.10.2021 (обновлено: 12:43 22.10.2021)
Захват наблюдателя СЦКК планировался заранее, заявил глава МИД ЛНР
Глава МИД ЛНР Дейнего: захват наблюдателя СЦКК был нацелен на дестабилизацию в Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Захват представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка украинские силовики планировали заранее, этот акт направлен на дестабилизацию ситуации на юго-востоке Украины, заявил журналистам глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
"Судя по действиям Украины, по материалам, которые были опубликованы украинскими военными, есть возможность судить о некоторых подробностях, и вот оттуда четко понятно, что захват наблюдателя планировался заранее и эта акция направлена на сознательную дестабилизацию ситуации", - сказал Дейнего.
Глава МИД ЛНР считает, что те, кто планировал акцию и руководил ею, точно не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.