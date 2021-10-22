https://ria.ru/20211022/stskk-1755767650.html

Захват наблюдателя СЦКК планировался заранее, заявил глава МИД ЛНР

Захват наблюдателя СЦКК планировался заранее, заявил глава МИД ЛНР - РИА Новости, 22.10.2021

Захват наблюдателя СЦКК планировался заранее, заявил глава МИД ЛНР

Захват представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка украинские силовики планировали... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:12

2021-10-22T12:12

2021-10-22T12:43

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Захват представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка украинские силовики планировали заранее, этот акт направлен на дестабилизацию ситуации на юго-востоке Украины, заявил журналистам глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."Судя по действиям Украины, по материалам, которые были опубликованы украинскими военными, есть возможность судить о некоторых подробностях, и вот оттуда четко понятно, что захват наблюдателя планировался заранее и эта акция направлена на сознательную дестабилизацию ситуации", - сказал Дейнего.Глава МИД ЛНР считает, что те, кто планировал акцию и руководил ею, точно не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20211021/lnr-1755681095.html

https://ria.ru/20211021/arest-1755661257.html

луганская народная республика

украина

луганск

донецкая народная республика

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в мире, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина, луганск, донецкая народная республика, владислав дейнего, обсе, смм обсе