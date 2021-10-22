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Застреленная на съемках в США женщина-оператор была гражданкой Украины

Застреленная на съемках в США женщина-оператор была гражданкой Украины - РИА Новости, 22.10.2021

Застреленная на съемках в США женщина-оператор была гражданкой Украины

Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма "Ржавчина" в США, была гражданкой Украины, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:22

2021-10-22T12:22

2021-10-22T13:04

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алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма "Ржавчина" в США, была гражданкой Украины, сообщил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко.Инцидент произошел в штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссера Джоэла Соуза ранили в ключицу, Хатчинс получила тяжелую травму, и ее по воздуху доставили в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе заявил, что выстрел произвел Алек Болдуин, актеру пока не выдвинули обвинения. Съемки картины приостановлены."Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования", — сказал Николенко агентству УНН.По его словам, консулы устанавливают связь с родными женщины, чтобы оказать необходимую помощь.Галине Хатчинс было 42 года. Она окончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя. В последние годы проживала в Лос-Анджелесе. Как оператор работала над фильмами "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры со съемочной площадки в Нью-Мексико, где застрелили оператора Видео с места трагедии на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико, где погибла оператор и тяжело ранен режиссер. 2021-10-22T12:22 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, мид украины, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма, видео