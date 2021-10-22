https://ria.ru/20211022/stavka-1755828831.html

Банк России повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку - РИА Новости, 23.10.2021

Банк России повысил ключевую ставку

Центробанк в шестой раз подряд принял решение о повышении ключевой ставки. Теперь показатель достиг 7,5 процента годовых, говорится в пресс-релизе ЦБ. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-22T16:32

2021-10-22T16:32

2021-10-23T02:55

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Центробанк в шестой раз подряд принял решение о повышении ключевой ставки. Теперь показатель достиг 7,5 процента годовых, говорится в пресс-релизе ЦБ."Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 7,5 процента годовых", — отмечается в документе.Ключевая ставка, таким образом, достигла уровня лета 2019 года. В Центробанке уточнили, что в будущем также возможно дополнительное повышение ставки.Этот шаг нацелен на снижение темпов инфляции и укрепление курса национальной валюты. Помимо этого, решение ЦБ может привести к росту процентов по кредитам и вкладам.Опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что, несмотря на темпы инфляции, которые достигли максимума с февраля 2016 года, повышение будет менее резким — на 0,5 процентных пункта.Весной регулятор начал нормализацию денежно-кредитной политики, увеличив ключевую ставку. Сперва она выросла с 4,25 до 4,5 процента годовых, а после еще двух повышений по 0,5 процентных пункта достигла 5,5 процента. В июле ЦБ поднял ставку на целый пункт — до 6,5 процента. В прошлом месяце тренд продолжился — плюс 0,25.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим финорганизациям на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Этот инструмент денежно-кредитной политики внедрили 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

https://ria.ru/20210802/zarabotok-1743913444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия