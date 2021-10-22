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Набиуллина дала прогноз по дальнейшему повышению ключевой ставки
Набиуллина дала прогноз по дальнейшему повышению ключевой ставки - РИА Новости, 22.10.2021
Набиуллина дала прогноз по дальнейшему повышению ключевой ставки
ЦБ РФ ранее в пятницу рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт (100 базисных), заявила в ходе пресс-конференции глава... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:42
2021-10-22T15:42
2021-10-22T16:01
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ЦБ РФ ранее в пятницу рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт (100 базисных), заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина."Такой вариант, сразу скажу, рассматривался, мы рассматривали, действительно, много вариантов, и среди них был вариант повышения ставки на 100 базисных пунктов", - сказала она.Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в декабре сразу на 1 п.п."Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ставки на повышенном уровне - дольше, чем мы закладывали в прошлом прогнозе. По базовому прогнозу, в следующем году ставка в среднем составит 7,3-8,3% годовых, а в 2023 году - 5,5-6,5%. То есть ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года", - заявила Набиуллина."Про окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока говорить рано, будем анализировать как развивается ситуация", - сказала глава Центробанка на брифинге.Банк России по итогам заседания совета директоров сегодня повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень июня-июля 2019 года. В Центробанке отмечают, что инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
15:42 22.10.2021 (обновлено: 16:01 22.10.2021)
Набиуллина дала прогноз по дальнейшему повышению ключевой ставки
Глава Центробанка Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в декабре на 1 п.п.
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ЦБ
РФ ранее в пятницу рассматривал в том числе вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт (100 базисных), заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина
.
"Такой вариант, сразу скажу, рассматривался, мы рассматривали, действительно, много вариантов, и среди них был вариант повышения ставки на 100 базисных пунктов", - сказала она.
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в декабре сразу на 1 п.п.
"Что касается ставки - действительно, мы не исключаем и дальше стандартных шагов, 100 базисных пунктов обсуждалось не только на этом заседании, но вот та вилка, которую мы дали до конца года, допускает и такой вариант", - заявила она.
"Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ставки на повышенном уровне - дольше, чем мы закладывали в прошлом прогнозе. По базовому прогнозу, в следующем году ставка в среднем составит 7,3-8,3% годовых, а в 2023 году - 5,5-6,5%. То есть ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года", - заявила Набиуллина.
"Про окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока говорить рано, будем анализировать как развивается ситуация", - сказала глава Центробанка на брифинге.
Банк России
по итогам заседания совета директоров сегодня повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень июня-июля 2019 года. В Центробанке отмечают, что инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%.