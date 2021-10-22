https://ria.ru/20211022/stavka-1755784682.html

ЦБ повысил ключевую ставку

ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 22.10.2021

ЦБ повысил ключевую ставку

Центробанк шестой раз подряд повысил ключевую ставку, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:33

2021-10-22T13:33

2021-10-22T14:58

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Центробанк шестой раз подряд повысил ключевую ставку, следует из пресс-релиза регулятора.Таким образом, показатель вернулся на уровень июня-июля 2019 года. Не исключено его дальнейшее увеличение, добавили в ЦБ.Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне инфляции, разогнавшейся до максимума с февраля 2016 года, ожидали менее решительного шага — в 0,5 процентного пункта.Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт — до 6,5%. В сентябре тенденция продолжилась — плюс 0,25.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

https://ria.ru/20210802/zarabotok-1743913444.html

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2021

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия