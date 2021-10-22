https://ria.ru/20211022/stavka-1755784682.html
ЦБ повысил ключевую ставку
ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 22.10.2021
ЦБ повысил ключевую ставку
Центробанк шестой раз подряд повысил ключевую ставку, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:33
2021-10-22T13:33
2021-10-22T14:58
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_111:93:2784:1597_1920x0_80_0_0_6802702f1892fcb857c42ed4cb050c3e.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Центробанк шестой раз подряд повысил ключевую ставку, следует из пресс-релиза регулятора.Таким образом, показатель вернулся на уровень июня-июля 2019 года. Не исключено его дальнейшее увеличение, добавили в ЦБ.Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне инфляции, разогнавшейся до максимума с февраля 2016 года, ожидали менее решительного шага — в 0,5 процентного пункта.Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт — до 6,5%. В сентябре тенденция продолжилась — плюс 0,25.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
https://ria.ru/20210802/zarabotok-1743913444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_217:0:2450:1675_1920x0_80_0_0_5c74b09930e05c42317e559b57c9cc5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
13:33 22.10.2021 (обновлено: 14:58 22.10.2021)
ЦБ повысил ключевую ставку
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5 процента годовых
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Центробанк
шестой раз подряд повысил ключевую ставку, следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 7,5 процента годовых", — говорится в сообщении.
Таким образом, показатель вернулся на уровень июня-июля 2019 года. Не исключено его дальнейшее увеличение, добавили в ЦБ.
Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне инфляции, разогнавшейся до максимума с февраля 2016 года, ожидали менее решительного шага — в 0,5 процентного пункта.
Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт — до 6,5%. В сентябре тенденция продолжилась — плюс 0,25.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.