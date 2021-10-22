https://ria.ru/20211022/ssha-1755836884.html

Мировые знаменитости соболезнуют в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс

Мировые знаменитости соболезнуют в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс - РИА Новости, 22.10.2021

Мировые знаменитости соболезнуют в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс

Мировые знаменитости выразили соболезнования в связи со смертью кинооператора Галины Хатчинс, которую американский актер Алек Болдуин случайно застрелил на... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:01

2021-10-22T17:01

2021-10-22T17:37

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мировые знаменитости выразили соболезнования в связи со смертью кинооператора Галины Хатчинс, которую американский актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма "Раст" в США."Абсолютно ужасные и опустошающие новости о кинооператоре Галине Хатчинс. Я от всего сердца соболезную ее семье", - написал в своем Twitter американский актер Элайджа Вуд, звезда фильма "Властелин колец".Актер Джо Манганьелло, сыгравший в фильмах "Человек-паук" и "Макс Фист", сообщил, что он в шоке от трагедии."Невероятный талант и прекрасный человек. Я не могу поверить, что такое могло случиться в наше время... выстрел из пистолета, который был реквизитом, мог убить члена съемочной группы? Какая ужасная трагедия. Я от всего сердца соболезную ее семье", - написал он в Twitter.К соболезнованиям присоединилась американская актриса Миа Фэрроу, известная по ролям в фильмах "Ребенок Розмари" и "Пурпурная роза Каира"."Горе и абсолютный ужас от того, что кинооператор Галина Хатчинс была убита на съемочной площадке. Этого не должно было случиться. Мысли с ее семьей и друзьями", - говорится в ее сообщении в Twitter.Издание Deadline сo ссылкой на представителя компании Rust Movies Productions LLC, занимающейся производством кинокартины, сообщило, что "весь актерский состав и съемочная группа абсолютно опустошены сегодняшней трагедией и выражают глубочайшие соболезнования семье и близким Галины". В компании добавили, что на неопределенный срок приостановили съемки фильма и сотрудничают со следствием.По сюжету фильма Харланд Раст, которого играет Болдуин, - преступник, за его голову назначена награда. Когда его тринадцатилетнего внука Лукаса осуждают за случайное убийство и приговаривают к повешению, Раст отправляется в Канзас, чтобы вызволить его из тюрьмы.Происшествие с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/bolduin-1755816893.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма