Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/spasenie-1755819008.html
Забайкальский школьник помог полиции спасти приятеля от педофила
Забайкальский школьник помог полиции спасти приятеля от педофила - РИА Новости, 22.10.2021
Забайкальский школьник помог полиции спасти приятеля от педофила
Школьник из посёлка Ясногорск Оловяннинского района помог полиции спасти 10-летнего мальчика от педофила, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:55
2021-10-22T15:56
происшествия
забайкальский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЧИТА, 22 окт - РИА Новости. Школьник из посёлка Ясногорск Оловяннинского района помог полиции спасти 10-летнего мальчика от педофила, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.В полиции рассказали, что 8-летний школьник гулял во дворе многоквартирного дома с другими ребятами, когда заметил, как нетрезвый мужчина уводит с собой знакомого ему мальчика. "Он незамедлительно побежал к маме приятеля и сообщил о случившемся. Женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место сотрудники ОМВД России по Оловяннинскому району наладили контакт с Матвеем и выяснили приметы неизвестного мужчины, а также все детали произошедшего", - уточнили в пресс-службе.Сотрудники полиции предположили, что мужчина, который увёл мальчика с детской площадки, может быть ранее судимым местным жителем. Полицейские не обнаружили его по месту жительства, но решили проверить чердак, где нашли мужчину и 10-летнего несовершеннолетнего."На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребёнка насильственные действия. Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца", - добавили в пресс-службе.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Руководство и сотрудники районного отдела полиции поблагодарили 8-летнего школьника за бдительность и правильное решение. В торжественной обстановке ему вручили благодарственное письмо и велосипед.
https://ria.ru/20210929/nadrugatelstvo-1752289776.html
https://ria.ru/20210816/sobaka-1746000547.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, забайкальский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
15:55 22.10.2021 (обновлено: 15:56 22.10.2021)
 
Забайкальский школьник помог полиции спасти приятеля от педофила

Забайкальский школьник помог полиции спасти десятилетнего мальчика от педофила

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧИТА, 22 окт - РИА Новости. Школьник из посёлка Ясногорск Оловяннинского района помог полиции спасти 10-летнего мальчика от педофила, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В полиции рассказали, что 8-летний школьник гулял во дворе многоквартирного дома с другими ребятами, когда заметил, как нетрезвый мужчина уводит с собой знакомого ему мальчика. "Он незамедлительно побежал к маме приятеля и сообщил о случившемся. Женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место сотрудники ОМВД России по Оловяннинскому району наладили контакт с Матвеем и выяснили приметы неизвестного мужчины, а также все детали произошедшего", - уточнили в пресс-службе.
Допрос подозреваемого в нападении на 9-летнюю девочку
29 сентября, 12:37
Жители Подмосковья не дали ранее судимому мужчине надругаться над девочкой
Сотрудники полиции предположили, что мужчина, который увёл мальчика с детской площадки, может быть ранее судимым местным жителем. Полицейские не обнаружили его по месту жительства, но решили проверить чердак, где нашли мужчину и 10-летнего несовершеннолетнего.
"На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребёнка насильственные действия. Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца", - добавили в пресс-службе.
Служебная собака из России впервые удостоена в Италии премии Собачья верность - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 20:58Хорошие новости
Служебный пес из России впервые получил итальянскую премию за верность
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Руководство и сотрудники районного отдела полиции поблагодарили 8-летнего школьника за бдительность и правильное решение. В торжественной обстановке ему вручили благодарственное письмо и велосипед.
 
ПроисшествияЗабайкальский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале