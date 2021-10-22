https://ria.ru/20211022/spasenie-1755819008.html

Забайкальский школьник помог полиции спасти приятеля от педофила

Забайкальский школьник помог полиции спасти приятеля от педофила - РИА Новости, 22.10.2021

Забайкальский школьник помог полиции спасти приятеля от педофила

Школьник из посёлка Ясногорск Оловяннинского района помог полиции спасти 10-летнего мальчика от педофила, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:55

2021-10-22T15:55

2021-10-22T15:56

происшествия

забайкальский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ЧИТА, 22 окт - РИА Новости. Школьник из посёлка Ясногорск Оловяннинского района помог полиции спасти 10-летнего мальчика от педофила, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.В полиции рассказали, что 8-летний школьник гулял во дворе многоквартирного дома с другими ребятами, когда заметил, как нетрезвый мужчина уводит с собой знакомого ему мальчика. "Он незамедлительно побежал к маме приятеля и сообщил о случившемся. Женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место сотрудники ОМВД России по Оловяннинскому району наладили контакт с Матвеем и выяснили приметы неизвестного мужчины, а также все детали произошедшего", - уточнили в пресс-службе.Сотрудники полиции предположили, что мужчина, который увёл мальчика с детской площадки, может быть ранее судимым местным жителем. Полицейские не обнаружили его по месту жительства, но решили проверить чердак, где нашли мужчину и 10-летнего несовершеннолетнего."На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребёнка насильственные действия. Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца", - добавили в пресс-службе.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Руководство и сотрудники районного отдела полиции поблагодарили 8-летнего школьника за бдительность и правильное решение. В торжественной обстановке ему вручили благодарственное письмо и велосипед.

https://ria.ru/20210929/nadrugatelstvo-1752289776.html

https://ria.ru/20210816/sobaka-1746000547.html

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происшествия, забайкальский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия