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В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником
В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником - РИА Новости, 22.10.2021
В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником
В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита" в режиссерской версии Александра Жигалкина. Главные... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T01:48
2021-10-22T01:48
2021-10-22T01:48
культура
марина неелова
леонид ярмольник
современник (театр)
новости культуры
театр
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита" в режиссерской версии Александра Жигалкина. Главные роли исполнили Марина Неелова и Леонид Ярмольник, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Новое прочтение классического текста американской драматургии 1970-х годов с богатым бэкграундом дал режиссер Александр Жигалкин."203-205" – это лирическая комедия о любви, той самой, которая позволяет людям найти возможность услышать и простить друг друга даже в самых странных, сложных, а порой даже безвыходных ситуациях", – рассказали в театре.Действие в спектакле происходит в наши дни в одном из фешенебельных отелей Лос-Анджелеса. В центре сюжета история двух уже немолодых пар, которые живут на одном этаже в соседних номерах. Отношения каждой из них проходят одни и те же сложности и препятствия, преодолеть которые удается только благодаря силе любви.Сценическое пространство спектакля создал Александр Боровский, световую палитру – Дамир Исмагилов, за уникальные сценические образы отвечает художник Оксана Ярмольник, за музыкальное решение – композитор Александр Гершман.Премьерные показы также пройдут 22 и 23 октября на основной сцене театра.
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марина неелова, леонид ярмольник, современник (театр), новости культуры, театр
В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником
В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "203-205" с Нееловой и Ярмольником
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита" в режиссерской версии Александра Жигалкина. Главные роли исполнили Марина Неелова и Леонид Ярмольник, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Новое прочтение классического текста американской драматургии 1970-х годов с богатым бэкграундом дал режиссер Александр Жигалкин.
"203-205" – это лирическая комедия о любви, той самой, которая позволяет людям найти возможность услышать и простить друг друга даже в самых странных, сложных, а порой даже безвыходных ситуациях", – рассказали в театре.
Действие в спектакле происходит в наши дни в одном из фешенебельных отелей Лос-Анджелеса. В центре сюжета история двух уже немолодых пар, которые живут на одном этаже в соседних номерах. Отношения каждой из них проходят одни и те же сложности и препятствия, преодолеть которые удается только благодаря силе любви.
Сценическое пространство спектакля создал Александр Боровский, световую палитру – Дамир Исмагилов, за уникальные сценические образы отвечает художник Оксана Ярмольник, за музыкальное решение – композитор Александр Гершман.
Премьерные показы также пройдут 22 и 23 октября на основной сцене театра.