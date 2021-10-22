Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/sovremennik-1755681559.html
В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником
В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником - РИА Новости, 22.10.2021
В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником
В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита" в режиссерской версии Александра Жигалкина. Главные... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T01:48
2021-10-22T01:48
культура
марина неелова
леонид ярмольник
современник (театр)
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755679760_0:91:2695:1607_1920x0_80_0_0_1c0ed6a830333b89856e31ad92af7c51.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита" в режиссерской версии Александра Жигалкина. Главные роли исполнили Марина Неелова и Леонид Ярмольник, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Новое прочтение классического текста американской драматургии 1970-х годов с богатым бэкграундом дал режиссер Александр Жигалкин."203-205" – это лирическая комедия о любви, той самой, которая позволяет людям найти возможность услышать и простить друг друга даже в самых странных, сложных, а порой даже безвыходных ситуациях", – рассказали в театре.Действие в спектакле происходит в наши дни в одном из фешенебельных отелей Лос-Анджелеса. В центре сюжета история двух уже немолодых пар, которые живут на одном этаже в соседних номерах. Отношения каждой из них проходят одни и те же сложности и препятствия, преодолеть которые удается только благодаря силе любви.Сценическое пространство спектакля создал Александр Боровский, световую палитру – Дамир Исмагилов, за уникальные сценические образы отвечает художник Оксана Ярмольник, за музыкальное решение – композитор Александр Гершман.Премьерные показы также пройдут 22 и 23 октября на основной сцене театра.
https://ria.ru/20211001/teatr-1752546082.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755679760_0:0:2397:1797_1920x0_80_0_0_b4e8842652bf576e0842b638c897470f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина неелова, леонид ярмольник, современник (театр), новости культуры, театр
01:48 22.10.2021
 
В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником

В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "203-205" с Нееловой и Ярмольником

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктеры Леонид Ярмольник и Марина Неёлова в сцене из спектакля "203-205" режиссера Александра Жигалкина в театре "Современник" в Москве.
Актеры Леонид Ярмольник и Марина Неёлова в сцене из спектакля 203-205 режиссера Александра Жигалкина в театре Современник в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита" в режиссерской версии Александра Жигалкина. Главные роли исполнили Марина Неелова и Леонид Ярмольник, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Новое прочтение классического текста американской драматургии 1970-х годов с богатым бэкграундом дал режиссер Александр Жигалкин.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Жигалкин выступает перед началом спектакля "203-205" в театре "Современник" в Москве.
Режиссер Александр Жигалкин выступает перед началом спектакля 203-205 в театре Современник в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Режиссер Александр Жигалкин выступает перед началом спектакля "203-205" в театре "Современник" в Москве.
"203-205" – это лирическая комедия о любви, той самой, которая позволяет людям найти возможность услышать и простить друг друга даже в самых странных, сложных, а порой даже безвыходных ситуациях", – рассказали в театре.
Действие в спектакле происходит в наши дни в одном из фешенебельных отелей Лос-Анджелеса. В центре сюжета история двух уже немолодых пар, которые живут на одном этаже в соседних номерах. Отношения каждой из них проходят одни и те же сложности и препятствия, преодолеть которые удается только благодаря силе любви.
Сценическое пространство спектакля создал Александр Боровский, световую палитру – Дамир Исмагилов, за уникальные сценические образы отвечает художник Оксана Ярмольник, за музыкальное решение – композитор Александр Гершман.
Премьерные показы также пройдут 22 и 23 октября на основной сцене театра.
Сцена из спектакля Ночь в отеле - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 08:00Культура
Хабенский, Машков и барон Мюнхгаузен. Лучшие театральные премьеры октября
 
КультураМарина НееловаЛеонид ЯрмольникСовременник (театр)Новости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными
05:03"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа
04:48Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден усомнился, что Россия превзойдет США по военной мощи
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
Лента новостейМолния
Россияне решили закупить продукты перед длинными выходными"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газаСтюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с ПаттинсономСША в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден усомнился, что Россия превзойдет США по военной мощиБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки