https://ria.ru/20211022/sovremennik-1755681559.html

В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником

В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником - РИА Новости, 22.10.2021

В "Современнике" состоялась премьера спектакля с Нееловой и Ярмольником

В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита" в режиссерской версии Александра Жигалкина. Главные... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T01:48

2021-10-22T01:48

2021-10-22T01:48

культура

марина неелова

леонид ярмольник

современник (театр)

новости культуры

театр

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В театре "Современник" состоялась премьера спектакля "203-205" по пьесе Нила Саймона "Калифорнийская сюита" в режиссерской версии Александра Жигалкина. Главные роли исполнили Марина Неелова и Леонид Ярмольник, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Новое прочтение классического текста американской драматургии 1970-х годов с богатым бэкграундом дал режиссер Александр Жигалкин."203-205" – это лирическая комедия о любви, той самой, которая позволяет людям найти возможность услышать и простить друг друга даже в самых странных, сложных, а порой даже безвыходных ситуациях", – рассказали в театре.Действие в спектакле происходит в наши дни в одном из фешенебельных отелей Лос-Анджелеса. В центре сюжета история двух уже немолодых пар, которые живут на одном этаже в соседних номерах. Отношения каждой из них проходят одни и те же сложности и препятствия, преодолеть которые удается только благодаря силе любви.Сценическое пространство спектакля создал Александр Боровский, световую палитру – Дамир Исмагилов, за уникальные сценические образы отвечает художник Оксана Ярмольник, за музыкальное решение – композитор Александр Гершман.Премьерные показы также пройдут 22 и 23 октября на основной сцене театра.

https://ria.ru/20211001/teatr-1752546082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина неелова, леонид ярмольник, современник (театр), новости культуры, театр