https://ria.ru/20211022/sng-1755805677.html

Отношения Узбекистана и России находятся на пике развития, заявил глава МИД

Отношения Узбекистана и России находятся на пике развития, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.10.2021

Отношения Узбекистана и России находятся на пике развития, заявил глава МИД

Отношения между Узбекистаном и Россией в настоящий момент находятся на пике своего развития, но есть резервы двигаться дальше, заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:54

2021-10-22T14:54

2021-10-22T14:55

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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Отношения между Узбекистаном и Россией в настоящий момент находятся на пике своего развития, но есть резервы двигаться дальше, заявил в четверг журналистам узбекистанский министр иностранных дел Аблулазиз Камилов."Сегодня отношения между Узбекистаном и Россией находятся на самом пике своего развития. За 30 лет мы не имели настолько широкого взаимодействия и такой всеобъемлющей программы двустороннего сотрудничества", - сказал Камилов.По его оценке, это включает практически все возможные сферы - политика, экономика, культура, социальный сектор, безопасность и взаимодействие на международной арене. "И отношения, союзничества и стратегического партнерства они действительно накапливаются таким серьезным предметным содержанием", - сказал министр."Но в тоже время остается еще больший потенциал неиспользованный. Резервы. Значит, еще есть возможность двигаться дальше, будем укреплять наши отношения. Это приятно", - добавил Камилов.Глава МИД Узбекистана сообщил, что к запланированному в ноябре визиту президента республики в РФ подготовлен очень большой пакет документов. "Особенно экономического характера, гуманитарного характера и планируется проведение межрегионального форума. Сейчас с учетом пандемической ситуации многие мероприятия будут в форме ВКС (видеоконференцсвязи – ред.). Но, тем не менее, те поставленные задачи мы постараемся решить", - уточнил Камилов.По его словам, также большой пакет документов запланирован в сфере торговли "Сегодня торговые отношения с Россией развиваются довольно динамично, мы уже перешли барьер в 5 миллиардов долларов в отношении друг друга и будем дальше наращивать", - сказал министр."Огромные возможности откроются после достижения договоренностей сфере научно – технического сотрудничества, военно-технического сотрудничества. Реализация всех этих договоренностей откроет не просто новую страницу, а очень серьезных этап в узбекско-российских отношениях", - добавил Камилов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/afganistan-1754740944.html

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узбекистан, снг, мид узбекистана, россия