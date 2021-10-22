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Отношения Узбекистана и России находятся на пике развития, заявил глава МИД
Отношения Узбекистана и России находятся на пике развития, заявил глава МИД - РИА Новости, 22.10.2021
Отношения Узбекистана и России находятся на пике развития, заявил глава МИД
Отношения между Узбекистаном и Россией в настоящий момент находятся на пике своего развития, но есть резервы двигаться дальше, заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:54
2021-10-22T14:55
узбекистан
снг
мид узбекистана
россия
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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Отношения между Узбекистаном и Россией в настоящий момент находятся на пике своего развития, но есть резервы двигаться дальше, заявил в четверг журналистам узбекистанский министр иностранных дел Аблулазиз Камилов."Сегодня отношения между Узбекистаном и Россией находятся на самом пике своего развития. За 30 лет мы не имели настолько широкого взаимодействия и такой всеобъемлющей программы двустороннего сотрудничества", - сказал Камилов.По его оценке, это включает практически все возможные сферы - политика, экономика, культура, социальный сектор, безопасность и взаимодействие на международной арене. "И отношения, союзничества и стратегического партнерства они действительно накапливаются таким серьезным предметным содержанием", - сказал министр."Но в тоже время остается еще больший потенциал неиспользованный. Резервы. Значит, еще есть возможность двигаться дальше, будем укреплять наши отношения. Это приятно", - добавил Камилов.Глава МИД Узбекистана сообщил, что к запланированному в ноябре визиту президента республики в РФ подготовлен очень большой пакет документов. "Особенно экономического характера, гуманитарного характера и планируется проведение межрегионального форума. Сейчас с учетом пандемической ситуации многие мероприятия будут в форме ВКС (видеоконференцсвязи – ред.). Но, тем не менее, те поставленные задачи мы постараемся решить", - уточнил Камилов.По его словам, также большой пакет документов запланирован в сфере торговли "Сегодня торговые отношения с Россией развиваются довольно динамично, мы уже перешли барьер в 5 миллиардов долларов в отношении друг друга и будем дальше наращивать", - сказал министр."Огромные возможности откроются после достижения договоренностей сфере научно – технического сотрудничества, военно-технического сотрудничества. Реализация всех этих договоренностей откроет не просто новую страницу, а очень серьезных этап в узбекско-российских отношениях", - добавил Камилов.
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узбекистан, снг, мид узбекистана, россия
14:54 22.10.2021 (обновлено: 14:55 22.10.2021)
 
Отношения Узбекистана и России находятся на пике развития, заявил глава МИД

Камилов: отношения России и Узбекистана сейчас на пике развития

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ТАШКЕНТ, 22 окт – РИА Новости. Отношения между Узбекистаном и Россией в настоящий момент находятся на пике своего развития, но есть резервы двигаться дальше, заявил в четверг журналистам узбекистанский министр иностранных дел Аблулазиз Камилов.
"Сегодня отношения между Узбекистаном и Россией находятся на самом пике своего развития. За 30 лет мы не имели настолько широкого взаимодействия и такой всеобъемлющей программы двустороннего сотрудничества", - сказал Камилов.
По его оценке, это включает практически все возможные сферы - политика, экономика, культура, социальный сектор, безопасность и взаимодействие на международной арене. "И отношения, союзничества и стратегического партнерства они действительно накапливаются таким серьезным предметным содержанием", - сказал министр.
"Но в тоже время остается еще больший потенциал неиспользованный. Резервы. Значит, еще есть возможность двигаться дальше, будем укреплять наши отношения. Это приятно", - добавил Камилов.
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Глава МИД Узбекистана сообщил, что к запланированному в ноябре визиту президента республики в РФ подготовлен очень большой пакет документов. "Особенно экономического характера, гуманитарного характера и планируется проведение межрегионального форума. Сейчас с учетом пандемической ситуации многие мероприятия будут в форме ВКС (видеоконференцсвязи – ред.). Но, тем не менее, те поставленные задачи мы постараемся решить", - уточнил Камилов.
По его словам, также большой пакет документов запланирован в сфере торговли "Сегодня торговые отношения с Россией развиваются довольно динамично, мы уже перешли барьер в 5 миллиардов долларов в отношении друг друга и будем дальше наращивать", - сказал министр.
"Огромные возможности откроются после достижения договоренностей сфере научно – технического сотрудничества, военно-технического сотрудничества. Реализация всех этих договоренностей откроет не просто новую страницу, а очень серьезных этап в узбекско-российских отношениях", - добавил Камилов.
 
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