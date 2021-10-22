https://ria.ru/20211022/siriya-1755894925.html

Представитель делегации прокомментировал предложения по конституции Сирии

Представитель делегации прокомментировал предложения по конституции Сирии - РИА Новости, 22.10.2021

Представитель делегации прокомментировал предложения по конституции Сирии

Ряд предложений, озвученных в рамках переговоров малого конституционного комитета, "далеки от реальности" и скрывают под собой призыв к признанию оккупации... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:18

2021-10-22T23:18

2021-10-22T23:18

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БЕЙРУТ, 22 окт – РИА Новости. Ряд предложений, озвученных в рамках переговоров малого конституционного комитета, "далеки от реальности" и скрывают под собой призыв к признанию оккупации сирийских территорий со стороны Турции и Израиля, заявил представитель правительственной делегации Сирии на переговорах в Женеве Ахмад Кузбари во время итоговой пресс-конференции.В пятницу в Женеве завершился шестой раунд переговоров малого конституционной комитета."Мы выслушали все предложения со стороны остальных, но некоторые из них были далеки от реальности. В их контексте были неприемлемые пункты и враждебная повестка дня, до той степени, что некоторые из них вели к признанию сионистской оккупации и оправданию незаконных действий. Вдобавок к тому, что некоторые (предложения) подразумевали под собой легализацию турецкой и израильской оккупации сирийских территорий",- сказал Кузбари.По словам представителя правительственной делегации, с самого начала последнего раунда переговоров члены делегации от Дамаска заметили попытки других членов комитета создать препятствия для успешного проведения переговоров."Вопреки тому, что произошло, наша делегация подтверждает свою приверженность продолжать переговоры в конституционном комитете в положительном ключе, с учетом прав сирийского народа", - добавил Кузбари.

https://ria.ru/20211022/siriya-1755885633.html

https://ria.ru/20211022/oon-1755858591.html

дамаск (город)

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в мире, дамаск (город), сирия, женева (город)