https://ria.ru/20211022/siriya-1755885633.html

Лаврентьев заявил о низком уровне доверия между сирийскими сторонами

Лаврентьев заявил о низком уровне доверия между сирийскими сторонами - РИА Новости, 22.10.2021

Лаврентьев заявил о низком уровне доверия между сирийскими сторонами

Россия считает, что работа конституционного комитета Сирии должна быть продолжена, но уровень доверия между сирийскими сторонами остаётся низким, что не дает... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T21:31

2021-10-22T21:31

2021-10-22T21:31

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ЖЕНЕВА, 22 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия считает, что работа конституционного комитета Сирии должна быть продолжена, но уровень доверия между сирийскими сторонами остаётся низким, что не дает возможности достичь прогресса по конституции, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.По его словам, Россия довольна усилиями спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена, который рассчитывает, что все разногласия между сирийскими сторонами возможно преодолеть для проведения последующих раундов конституционного комитета."Изменилась, что очень приятно, в целом сама атмосфера между сторонами. Но уровень доверия еще остаётся достаточно низким, что не позволяет осуществить прорыв в подготовке новой конституции", - добавил спецпредставитель президента России.Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать поддержку спецпосланнику ООН и сторонам своими советами.

https://ria.ru/20211022/oon-1755858591.html

сирия

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в мире, оон, сирия, александр лаврентьев, гейр педерсен, россия