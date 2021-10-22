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Лаврентьев заявил о низком уровне доверия между сирийскими сторонами
Лаврентьев заявил о низком уровне доверия между сирийскими сторонами - РИА Новости, 22.10.2021
Лаврентьев заявил о низком уровне доверия между сирийскими сторонами
Россия считает, что работа конституционного комитета Сирии должна быть продолжена, но уровень доверия между сирийскими сторонами остаётся низким, что не дает... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T21:31
2021-10-22T21:31
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сирия
александр лаврентьев
гейр педерсен
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ЖЕНЕВА, 22 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия считает, что работа конституционного комитета Сирии должна быть продолжена, но уровень доверия между сирийскими сторонами остаётся низким, что не дает возможности достичь прогресса по конституции, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.По его словам, Россия довольна усилиями спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена, который рассчитывает, что все разногласия между сирийскими сторонами возможно преодолеть для проведения последующих раундов конституционного комитета."Изменилась, что очень приятно, в целом сама атмосфера между сторонами. Но уровень доверия еще остаётся достаточно низким, что не позволяет осуществить прорыв в подготовке новой конституции", - добавил спецпредставитель президента России.Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать поддержку спецпосланнику ООН и сторонам своими советами.
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в мире, оон, сирия, александр лаврентьев, гейр педерсен, россия
21:31 22.10.2021
 
Лаврентьев заявил о низком уровне доверия между сирийскими сторонами

Лаврентьев: уровень доверия между сирийскими сторонами остается низким

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖЕНЕВА, 22 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия считает, что работа конституционного комитета Сирии должна быть продолжена, но уровень доверия между сирийскими сторонами остаётся низким, что не дает возможности достичь прогресса по конституции, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы считаем, что работа должна быть продолжена. Необходимо найти новые формы, которые позволят выйти на достижение конкретных договорённостей в плане конституционной реформы", - сказал он.
По его словам, Россия довольна усилиями спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена, который рассчитывает, что все разногласия между сирийскими сторонами возможно преодолеть для проведения последующих раундов конституционного комитета.
"Изменилась, что очень приятно, в целом сама атмосфера между сторонами. Но уровень доверия еще остаётся достаточно низким, что не позволяет осуществить прорыв в подготовке новой конституции", - добавил спецпредставитель президента России.
Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать поддержку спецпосланнику ООН и сторонам своими советами.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Вчера, 18:23
Педерсен оценил итоги заседания конституционного комитета Сирии
 
В миреООНСирияАлександр ЛаврентьевГейр ПедерсенРоссия
 
 
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