В Москве не будут закрывать синагоги на время локдауна
МОСКВА, 22 окт- РИА Новости. Речи о закрытии синагог с 28 октября по 7 ноября пока не идет, меры по COVID-19 давно введены и новых вводить пока не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берл Лазара.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.
"На данный момент речь о закрытии синагог с 28 октября по 7 ноября пока не идет. В синагогах, школах, детских садах, принадлежащих еврейской общине, противоэпидемические меры давно введены и успешно работают. От входящих в синагоги требуют ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Подавляющее большинство членов общины привиты или переболели. Поэтому на сегодняшний день вводить дополнительные ограничения не планируется.
В пресс-службе главного раввина России сообщили, что в регионах решение о мерах по коронавирусу принимают местные раввины и главы общин, так как они лучше знают локальную ситуацию с эпидемией.
В пресс-службе Федерации еврейских общин России РИА Новости также сообщили, что синагоги в Москве будут работать.
"В синагогах, общинных центрах санитарные меры давно введены и успешно работают. Большинство прихожан у нас привиты. Мы также считаем, что люди, не сделавшие прививку в пик заболеваемости, должны воздержаться от социальных контактов", - сообщили в пресс-службе ФЕОР.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок. А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.
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