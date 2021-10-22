https://ria.ru/20211022/simptom-1755717062.html
Почему потеря аппетита смертельно опасна
Названы неожиданные симптомы рака - РИА Новости, 22.10.2021
Почему потеря аппетита смертельно опасна
Пожелтение кожи и белков глаз, а также снижение аппетита и внезапная потеря веса указывают на возникновение рака поджелудочной железы. Об этом пишет Express со... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T01:51
2021-10-22T01:51
2021-10-22T01:51
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожелтение кожи и белков глаз, а также снижение аппетита и внезапная потеря веса указывают на возникновение рака поджелудочной железы. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.Пожелтение кожи и белков глаз, отмечают специалисты, возникает тогда, когда в крови накапливается продукт распада билирубин.Также следует насторожиться, если наблюдаются потеря аппетита, необъяснимое снижение веса, чувство усталости или отсутствия энергии, повышенная температура, ощущение жара и дрожи, тошнота, боль в верхней части живота.При обнаружении вышеперечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, пройти обследование и, если требуется, начать лечение.Рак поджелудочной железы – злокачественное новообразование, исходящее из эпителия железистой ткани и протоков поджелудочной железы. Заболевание поражает преимущественно людей пожилого возраста, одинаково часто мужчин и женщин.Факторами риска развития являются употребление спиртных напитков, курение, обилие жирной и острой пищи. Симптомы рака поджелудочной железы часто не специфичны и не выражены, в связи с чем опухоль во многих случаях обнаруживается на поздних стадиях процесса.
https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html
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весь мир, онкология
Названы неожиданные симптомы рака
Медики назвали потерю аппетита симптомом рака поджелудочной железы
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Пожелтение кожи и белков глаз, а также снижение аппетита и внезапная потеря веса указывают на возникновение рака
поджелудочной железы. Об этом пишет Express
со ссылкой на данные британских
медиков.
Пожелтение кожи и белков глаз, отмечают специалисты, возникает тогда, когда в крови накапливается продукт распада билирубин.
Также следует насторожиться, если наблюдаются потеря аппетита, необъяснимое снижение веса, чувство усталости или отсутствия энергии, повышенная температура, ощущение жара и дрожи, тошнота, боль в верхней части живота.
При обнаружении вышеперечисленных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу, пройти обследование и, если требуется, начать лечение.
Рак поджелудочной железы – злокачественное новообразование, исходящее из эпителия железистой ткани и протоков поджелудочной железы. Заболевание поражает преимущественно людей пожилого возраста, одинаково часто мужчин и женщин.
Факторами риска развития являются употребление спиртных напитков, курение, обилие жирной и острой пищи. Симптомы рака поджелудочной железы часто не специфичны и не выражены, в связи с чем опухоль во многих случаях обнаруживается на поздних стадиях процесса.