18:01 22.10.2021 (обновлено: 18:04 22.10.2021)
Шипенко рассказал, как готовил космонавтов к съемкам в кино
Шипенко: учил космонавтов говорить без суфлера и с другой интонацией
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкКосмонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт - РИА Новости. Участник "киноэкипажа" режиссёр Клим Шипенко рассказал в эфире Первого канала в пятницу, что профессиональных космонавтов для съемок фильма на орбите пришлось подготовить.
"Для них это был новый опыт. Обычно когда они записывают поздравления, у них суфлер есть, они читают и немножко с выражением... Пришлось им это все убирать, говорить, ребята, надо по-человечески, интонация должна быть другая", - рассказал Шипенко, отмечая, что с космонавтами делал по 15-20 дублей.
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По его словам, члены экипажа во всем ему помогали. Например, Антон Шкаплеров страховал режиссёра от ударов, когда тот летал с камерой по модулю.
"Я делал и это тоже, сгонял материал, перезарядка аккумуляторов. Всё, что делают на земле 10 человек - операторская группа, все это делал я", - рассказал Шипенко, отметив техническую помощь Петра Дуброва.
Олег Новицкий, по словам звёздных членов команды, когда не снимался, был занят подготовкой возвращения экипажа на Землю, и артисты "старались ему не мешать, понимая, что от него зависит безопасность всех членов экипажа".
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.