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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/shipenko-1755853048.html
Шипенко рассказал, как готовил космонавтов к съемкам в кино
Шипенко рассказал, как готовил космонавтов к съемкам в кино - РИА Новости, 22.10.2021
Шипенко рассказал, как готовил космонавтов к съемкам в кино
Участник "киноэкипажа" режиссёр Клим Шипенко рассказал в эфире Первого канала в пятницу, что профессиональных космонавтов для съемок фильма на орбите пришлось... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:01
2021-10-22T18:04
культура
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт - РИА Новости. Участник "киноэкипажа" режиссёр Клим Шипенко рассказал в эфире Первого канала в пятницу, что профессиональных космонавтов для съемок фильма на орбите пришлось подготовить."Для них это был новый опыт. Обычно когда они записывают поздравления, у них суфлер есть, они читают и немножко с выражением... Пришлось им это все убирать, говорить, ребята, надо по-человечески, интонация должна быть другая", - рассказал Шипенко, отмечая, что с космонавтами делал по 15-20 дублей.По его словам, члены экипажа во всем ему помогали. Например, Антон Шкаплеров страховал режиссёра от ударов, когда тот летал с камерой по модулю."Я делал и это тоже, сгонял материал, перезарядка аккумуляторов. Всё, что делают на земле 10 человек - операторская группа, все это делал я", - рассказал Шипенко, отметив техническую помощь Петра Дуброва.Олег Новицкий, по словам звёздных членов команды, когда не снимался, был занят подготовкой возвращения экипажа на Землю, и артисты "старались ему не мешать, понимая, что от него зависит безопасность всех членов экипажа"."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
https://ria.ru/20211017/mks-1754944395.html
https://ria.ru/20211019/vyzov-1755211214.html
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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
18:01 22.10.2021 (обновлено: 18:04 22.10.2021)
 
Шипенко рассказал, как готовил космонавтов к съемкам в кино

Шипенко: учил космонавтов говорить без суфлера и с другой интонацией

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкКосмонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт - РИА Новости. Участник "киноэкипажа" режиссёр Клим Шипенко рассказал в эфире Первого канала в пятницу, что профессиональных космонавтов для съемок фильма на орбите пришлось подготовить.
"Для них это был новый опыт. Обычно когда они записывают поздравления, у них суфлер есть, они читают и немножко с выражением... Пришлось им это все убирать, говорить, ребята, надо по-человечески, интонация должна быть другая", - рассказал Шипенко, отмечая, что с космонавтами делал по 15-20 дублей.
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По его словам, члены экипажа во всем ему помогали. Например, Антон Шкаплеров страховал режиссёра от ударов, когда тот летал с камерой по модулю.
"Я делал и это тоже, сгонял материал, перезарядка аккумуляторов. Всё, что делают на земле 10 человек - операторская группа, все это делал я", - рассказал Шипенко, отметив техническую помощь Петра Дуброва.
Актриса Юлия Пересильд и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Олег Новицкий, по словам звёздных членов команды, когда не снимался, был занят подготовкой возвращения экипажа на Землю, и артисты "старались ему не мешать, понимая, что от него зависит безопасность всех членов экипажа".
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
 
КультураАнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Клим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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