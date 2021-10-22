https://ria.ru/20211022/shipenko-1755853048.html

Шипенко рассказал, как готовил космонавтов к съемкам в кино

Шипенко рассказал, как готовил космонавтов к съемкам в кино - РИА Новости, 22.10.2021

Шипенко рассказал, как готовил космонавтов к съемкам в кино

Участник "киноэкипажа" режиссёр Клим Шипенко рассказал в эфире Первого канала в пятницу, что профессиональных космонавтов для съемок фильма на орбите пришлось... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:01

2021-10-22T18:01

2021-10-22T18:04

культура

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт - РИА Новости. Участник "киноэкипажа" режиссёр Клим Шипенко рассказал в эфире Первого канала в пятницу, что профессиональных космонавтов для съемок фильма на орбите пришлось подготовить."Для них это был новый опыт. Обычно когда они записывают поздравления, у них суфлер есть, они читают и немножко с выражением... Пришлось им это все убирать, говорить, ребята, надо по-человечески, интонация должна быть другая", - рассказал Шипенко, отмечая, что с космонавтами делал по 15-20 дублей.По его словам, члены экипажа во всем ему помогали. Например, Антон Шкаплеров страховал режиссёра от ударов, когда тот летал с камерой по модулю."Я делал и это тоже, сгонял материал, перезарядка аккумуляторов. Всё, что делают на земле 10 человек - операторская группа, все это делал я", - рассказал Шипенко, отметив техническую помощь Петра Дуброва.Олег Новицкий, по словам звёздных членов команды, когда не снимался, был занят подготовкой возвращения экипажа на Землю, и артисты "старались ему не мешать, понимая, что от него зависит безопасность всех членов экипажа"."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.

https://ria.ru/20211017/mks-1754944395.html

https://ria.ru/20211019/vyzov-1755211214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос