https://ria.ru/20211022/sheregesh-1755816164.html

Около Шерегеша на месте колонии строгого режима построят базу отдыха

Около Шерегеша на месте колонии строгого режима построят базу отдыха - РИА Новости, 22.10.2021

Около Шерегеша на месте колонии строгого режима построят базу отдыха

Жилой микрорайон и базу отдыха для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) построят на месте колонии строгого режима, которая располагалась... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:32

2021-10-22T18:32

2021-10-22T18:32

туризм

кемеровская область

таштагольский район

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

новости - туризм

туризм

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КЕМЕРОВО, 22 окт — РИА Новости. Жилой микрорайон и базу отдыха для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) построят на месте колонии строгого режима, которая располагалась около горнолыжного курорта Шерегеш, сообщил журналистам министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.Исправительное учреждение работало у Шерегеша с 1970 года. Губернатор Кузбасса в течение двух лет добивался закрытия колонии, поскольку такое соседство было неприятно туристам. В 2020 году она перестала действовать."С этого года практически все земли, которые занимала колония уже на финальной стадии передаются в Таштагольский район инвесторам под строительство туристской инфраструктуры, — сказал Пятовский. — Там появится жилой микрорайон".Небольшой земельный участок, по его словам, останется за ГУФСИНом, у которого есть планы по созданию комплекса отдыха для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний со всей Российской Федерации.

https://ria.ru/20211022/sheregesh-1755744253.html

кемеровская область

таштагольский район

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кемеровская область, таштагольский район, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), новости - туризм, туризм