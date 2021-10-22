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Туризм
https://ria.ru/20211022/sheregesh-1755816164.html
Около Шерегеша на месте колонии строгого режима построят базу отдыха
Около Шерегеша на месте колонии строгого режима построят базу отдыха - РИА Новости, 22.10.2021
Около Шерегеша на месте колонии строгого режима построят базу отдыха
Жилой микрорайон и базу отдыха для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) построят на месте колонии строгого режима, которая располагалась... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:32
2021-10-22T18:32
туризм
кемеровская область
таштагольский район
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
новости - туризм
туризм
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КЕМЕРОВО, 22 окт — РИА Новости. Жилой микрорайон и базу отдыха для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) построят на месте колонии строгого режима, которая располагалась около горнолыжного курорта Шерегеш, сообщил журналистам министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.Исправительное учреждение работало у Шерегеша с 1970 года. Губернатор Кузбасса в течение двух лет добивался закрытия колонии, поскольку такое соседство было неприятно туристам. В 2020 году она перестала действовать."С этого года практически все земли, которые занимала колония уже на финальной стадии передаются в Таштагольский район инвесторам под строительство туристской инфраструктуры, — сказал Пятовский. — Там появится жилой микрорайон".Небольшой земельный участок, по его словам, останется за ГУФСИНом, у которого есть планы по созданию комплекса отдыха для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний со всей Российской Федерации.
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кемеровская область, таштагольский район, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), новости - туризм, туризм
18:32 22.10.2021
 
Около Шерегеша на месте колонии строгого режима построят базу отдыха

Жилой район и базу отдыха для сотрудников ФСИН построят на месте колонии у Шерегеша

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на поселок Шерегеш
Вид на поселок Шерегеш - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 22 окт — РИА Новости. Жилой микрорайон и базу отдыха для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) построят на месте колонии строгого режима, которая располагалась около горнолыжного курорта Шерегеш, сообщил журналистам министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.
Исправительное учреждение работало у Шерегеша с 1970 года. Губернатор Кузбасса в течение двух лет добивался закрытия колонии, поскольку такое соседство было неприятно туристам. В 2020 году она перестала действовать.
"С этого года практически все земли, которые занимала колония уже на финальной стадии передаются в Таштагольский район инвесторам под строительство туристской инфраструктуры, — сказал Пятовский. — Там появится жилой микрорайон".
Небольшой земельный участок, по его словам, останется за ГУФСИНом, у которого есть планы по созданию комплекса отдыха для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний со всей Российской Федерации.
Горнолыжные трассы горнолыжного курорта Шерегеш - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 12:27Туризм
В Шерегеше появятся новые горнолыжные трассы и подъемник
 
ТуризмКемеровская областьТаштагольский районФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Новости - ТуризмТуризм
 
 
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