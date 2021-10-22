Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211022/shanson-1755463346.html
Шансон здорового человека
Шансон здорового человека - РИА Новости, 22.10.2021
Шансон здорового человека
Жорж Брассенс — француз, который перезагрузил европейскую эстраду. Ему удалось из мало кому известного автора превратиться в национального героя, преобразовав... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:50
2021-10-22T07:50
культура
музыка
франция
булат окуджава
литературная газета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755567422_0:305:2048:1457_1920x0_80_0_0_aa75478840958fb09f7a0242b5b64498.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Жорж Брассенс — француз, который перезагрузил европейскую эстраду. Ему удалось из мало кому известного автора превратиться в национального героя, преобразовав шансон в высокое искусство. О том, почему это вовсе не та музыка, которая выдается за него в наше время, и о великом артисте, которому сегодня исполнилось бы сто лет, — в материале РИА Новости.Простая мелодия, душевные словаВыросший из джаза и зародившийся во французских кабаре, шансон сразу же обзавелся следующими неизменными стилистическими элементами: он исполнялся под скупое музыкальное сопровождение — как правило, гитара, контрабас и иногда аккордеон, так что никакой сложной оркестровки для него не требовалось.При этом часто мелодия оказывалась нарочито простой — такой, чтобы ее можно было легко напеть или насвистеть. Это обеспечило шансону стопроцентную шлягерность — хорошая песня мгновенно оставалась у публики в памяти еще в те времена, когда ни о каком FM-диапазоне или хит-парадах треков ТikTok никто и подумать не мог.И у отечественных бардов музыкальное сопровождение песен несколько бедновато с мелодической и гармонической точки зрения. Брассенс, несмотря на кажущуюся простоту, использовал невероятно сложные поэтические конструкции.Будучи большим любителем джаза, он в каждую свою песню вставлял обязательный музыкальный "крючок", интересный поворот, или же просто выстраивал всю гармонию на септ-аккордах, традиционных для любой джазовой импровизации.Сквернослов и хулиганНа первом сольном выступлении Брассенса представляла певица Паташу, для которой он написал не один хит. Звучало это неоднозначно: "Он не умеет петь, он не умеет играть на гитаре, он не умеет держаться на публике, но послушать его стоит". Брассенс действительно вел себя не так, как иные исполнители: не заигрывал со зрителем, не лебезил перед ним, а играл и пел, как считал нужным.Более того, он позволял себе откровенные фривольности в тексте — порой сочиняя истории на довольно скабрезные темы. "Я — сквернослов, порнограф от звукозаписи", — заявил он в одной из самых знаменитых своих песен, но ему, впрочем, прощалось и это. Он говорил про запрещенную на французском радио "Фернанду", что "надо бы ее сделать национальным гимном". Спустя много лет после смерти барда ее включила в свои концерты Карла Бруни, экс-первая леди Франции.Но главное в шансоне — не его провокативность, а именно изящность лирики. Ведь он — явление не только музыкальное, но и поэтическое. С особой рифмовкой — часто, например, используется вирелэ (шестистрочная строфа, характерная для старофранцузской поэзии, с ударными третьими строчками). Такую форму, кстати, весьма любил Пушкин. Так можно рассказывать длинные и трогательные истории. Например, о старом аккордеонисте Леоне, который давно уже веселит своей игрой ангелов в лучшем из миров.Порой Брассенс доходил до истинной виртуозности рифмовки, когда выстраивал целую историю буквально на нескольких ритмах. Добавляя сюда привязчивую мелодию и отсылку к народным композициям, он получал истинный шедевр. Как в простенькой песенке о Елене, у которой измятое платье, грязные сапожки, но при этом сама она — воплощенная красота. При всей своей напускной циничности и острословии он всегда оставался истинным романтиком.Их было троеБрассенс — один из трех титанов французского шансона. Двое других — Жак Брель и Серж Генсбур — фигуры ничуть не менее важные, но соотечественники чтут в числе первого именно Брассенса. Празднование его столетия отмечается во Франции весьма заметно — намечены переиздания пластинок, восстанавливаются старые записи и по его творчеству даже пишут диссертации.В нашей стране куда более известен был Жак Брель. Он проехал с триумфальными гастролями по СССР еще в 1960-х, а Евгению Евтушенко удалось даже пригласить его к себе домой. И там на этом импровизированном "квартирнике" вместе с Брелем пели Галич и Окуджава. Кстати, Булат Шалвович очень хорошо знал и любил шансон, и некролог на смерть Брассенса в 1981 году в "Литературной газете" написал именно он.Брель был не так хулиганист, как Брассенс, его тексты лишены поэтической остроты, он часто исполнял народные фламандские песни. Да и на сцене он походил скорее на актера (оттого его и полюбили режиссеры) — а исполнение порой превращалось в мелодекламацию.Третий из титанов, Серж Генсбур, объединил в своем творчестве все лучшее от прославленных товарищей по сцене. От Брассенса он унаследовал провокативность сюжетов песен, от Бреля — драматичность исполнения. В последние годы жизни он даже заинтересовался набиравшим популярность рэпом.Его финальные альбомы — это фактически ритмическая читка стихов под электронную мелодию. Но при этом Генсбур обожал открещиваться от статуса шансонье и музыканта, хотел, чтобы его считали прозаиком, всерьез уделял внимание литературной стороне вопроса. Так же как и Окуджава, наиболее близкий из грандов отечественной авторской песни к французским бардам, который на закате лет тоже много работал над прозой.Переводить шансон невероятно сложно. Наиболее адекватно это получилось у Марка Фрейдкина, огромного почитателя творчества Брассенса — он сумел уловить и красоту рифмовки, и точность слога, и нарочитую куртуазность стиха. Этот долгий семиминутный трек слушается на одном дыхании, даже если не знаешь языка. Просто завораживают и мелодика, и исполнение. Знаменитая песня Брассенса "Завещание с просьбой быть похороненным на пляже в Сете".В ней великий шансонье дал четкие указания по поводу того, как распорядиться его прахом: он мечтал обрести вечный покой в своем родном городе, где играл на барабанах в маленьком оркестрике, хулиганил, иногда подворовывал — и даже не думал о всемирной славе основоположника одного из самых трогательных и сложных жанров.И сегодня мы можем просто поставить любую из песен трех грандов, чтобы понять — насколько "шансон здорового человека" отличается от засевшего на многих радиостанциях "шансона курильщика". Который, впрочем, так и стыдно назвать.
https://ria.ru/20201003/esenin-1578062975.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755567422_0:113:2048:1649_1920x0_80_0_0_ed7e73c2971ae7ec76015f6080d35d8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, франция, булат окуджава, литературная газета
07:50 22.10.2021
 

Шансон здорового человека

© AFP 2021 / Henri ElwingФранцузский поэт и композитор Жорж Брассенс, 1953 год
Французский поэт и композитор Жорж Брассенс, 1953 год - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / Henri Elwing
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Павел Сурков. Жорж Брассенс — француз, который перезагрузил европейскую эстраду. Ему удалось из мало кому известного автора превратиться в национального героя, преобразовав шансон в высокое искусство. О том, почему это вовсе не та музыка, которая выдается за него в наше время, и о великом артисте, которому сегодня исполнилось бы сто лет, — в материале РИА Новости.

Простая мелодия, душевные слова

Выросший из джаза и зародившийся во французских кабаре, шансон сразу же обзавелся следующими неизменными стилистическими элементами: он исполнялся под скупое музыкальное сопровождение — как правило, гитара, контрабас и иногда аккордеон, так что никакой сложной оркестровки для него не требовалось.
При этом часто мелодия оказывалась нарочито простой — такой, чтобы ее можно было легко напеть или насвистеть. Это обеспечило шансону стопроцентную шлягерность — хорошая песня мгновенно оставалась у публики в памяти еще в те времена, когда ни о каком FM-диапазоне или хит-парадах треков ТikTok никто и подумать не мог.
И у отечественных бардов музыкальное сопровождение песен несколько бедновато с мелодической и гармонической точки зрения. Брассенс, несмотря на кажущуюся простоту, использовал невероятно сложные поэтические конструкции.
Будучи большим любителем джаза, он в каждую свою песню вставлял обязательный музыкальный "крючок", интересный поворот, или же просто выстраивал всю гармонию на септ-аккордах, традиционных для любой джазовой импровизации.

Сквернослов и хулиган

На первом сольном выступлении Брассенса представляла певица Паташу, для которой он написал не один хит. Звучало это неоднозначно: "Он не умеет петь, он не умеет играть на гитаре, он не умеет держаться на публике, но послушать его стоит". Брассенс действительно вел себя не так, как иные исполнители: не заигрывал со зрителем, не лебезил перед ним, а играл и пел, как считал нужным.
© AFP 2021Французский поэт и композитор Жорж Брассенс, 1972 год
Французский поэт и композитор Жорж Брассенс, 1972 год - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021
Французский поэт и композитор Жорж Брассенс, 1972 год
Более того, он позволял себе откровенные фривольности в тексте — порой сочиняя истории на довольно скабрезные темы. "Я — сквернослов, порнограф от звукозаписи", — заявил он в одной из самых знаменитых своих песен, но ему, впрочем, прощалось и это. Он говорил про запрещенную на французском радио "Фернанду", что "надо бы ее сделать национальным гимном". Спустя много лет после смерти барда ее включила в свои концерты Карла Бруни, экс-первая леди Франции.
Но главное в шансоне — не его провокативность, а именно изящность лирики. Ведь он — явление не только музыкальное, но и поэтическое. С особой рифмовкой — часто, например, используется вирелэ (шестистрочная строфа, характерная для старофранцузской поэзии, с ударными третьими строчками). Такую форму, кстати, весьма любил Пушкин. Так можно рассказывать длинные и трогательные истории. Например, о старом аккордеонисте Леоне, который давно уже веселит своей игрой ангелов в лучшем из миров.
Порой Брассенс доходил до истинной виртуозности рифмовки, когда выстраивал целую историю буквально на нескольких ритмах. Добавляя сюда привязчивую мелодию и отсылку к народным композициям, он получал истинный шедевр.
Как в простенькой песенке о Елене, у которой измятое платье, грязные сапожки, но при этом сама она — воплощенная красота. При всей своей напускной циничности и острословии он всегда оставался истинным романтиком.

Их было трое

Брассенс — один из трех титанов французского шансона. Двое других — Жак Брель и Серж Генсбур — фигуры ничуть не менее важные, но соотечественники чтут в числе первого именно Брассенса. Празднование его столетия отмечается во Франции весьма заметно — намечены переиздания пластинок, восстанавливаются старые записи и по его творчеству даже пишут диссертации.
© AFP 2021 / OffМузыкант Жак Брель
Музыкант Жак Брель - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / Off
Музыкант Жак Брель
В нашей стране куда более известен был Жак Брель. Он проехал с триумфальными гастролями по СССР еще в 1960-х, а Евгению Евтушенко удалось даже пригласить его к себе домой. И там на этом импровизированном "квартирнике" вместе с Брелем пели Галич и Окуджава. Кстати, Булат Шалвович очень хорошо знал и любил шансон, и некролог на смерть Брассенса в 1981 году в "Литературной газете" написал именно он.
Брель был не так хулиганист, как Брассенс, его тексты лишены поэтической остроты, он часто исполнял народные фламандские песни. Да и на сцене он походил скорее на актера (оттого его и полюбили режиссеры) — а исполнение порой превращалось в мелодекламацию.
Третий из титанов, Серж Генсбур, объединил в своем творчестве все лучшее от прославленных товарищей по сцене. От Брассенса он унаследовал провокативность сюжетов песен, от Бреля — драматичность исполнения. В последние годы жизни он даже заинтересовался набиравшим популярность рэпом.
© AFP 2021 / Ralph Gatti Французский поэт, актер и режиссер Серж Генсбур
Французский поэт, актер и режиссер Серж Генсбур - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / Ralph Gatti
Французский поэт, актер и режиссер Серж Генсбур
Его финальные альбомы — это фактически ритмическая читка стихов под электронную мелодию. Но при этом Генсбур обожал открещиваться от статуса шансонье и музыканта, хотел, чтобы его считали прозаиком, всерьез уделял внимание литературной стороне вопроса. Так же как и Окуджава, наиболее близкий из грандов отечественной авторской песни к французским бардам, который на закате лет тоже много работал над прозой.
Переводить шансон невероятно сложно. Наиболее адекватно это получилось у Марка Фрейдкина, огромного почитателя творчества Брассенса — он сумел уловить и красоту рифмовки, и точность слога, и нарочитую куртуазность стиха.
Этот долгий семиминутный трек слушается на одном дыхании, даже если не знаешь языка. Просто завораживают и мелодика, и исполнение. Знаменитая песня Брассенса "Завещание с просьбой быть похороненным на пляже в Сете".
В ней великий шансонье дал четкие указания по поводу того, как распорядиться его прахом: он мечтал обрести вечный покой в своем родном городе, где играл на барабанах в маленьком оркестрике, хулиганил, иногда подворовывал — и даже не думал о всемирной славе основоположника одного из самых трогательных и сложных жанров.
И сегодня мы можем просто поставить любую из песен трех грандов, чтобы понять — насколько "шансон здорового человека" отличается от засевшего на многих радиостанциях "шансона курильщика". Который, впрочем, так и стыдно назвать.
Коллаж к материалу Плейлист Есенина - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября 2020, 08:00Культура
Есенину — 125. Плейлист к юбилею поэта: от Feduk'a до Стаса Михайлова
 
КультураМузыкаФранцияБулат ОкуджаваЛитературная газета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале