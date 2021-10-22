https://ria.ru/20211022/shagi-1755821050.html

Байден должен выполнить шесть условий, чтобы спастись от России

Байден должен выполнить шесть условий для защиты от России, пишет NI - РИА Новости, 22.10.2021

Байден должен выполнить шесть условий, чтобы спастись от России

Администрация Джо Байдена сможет спасти "десятки миллионов жизней американцев" от нападения врагов, только если предпримет шаги по усилению национальной... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:03

2021-10-22T16:03

2021-10-22T16:22

безопасность

сша

китай

джо байден

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Администрация Джо Байдена сможет спасти "десятки миллионов жизней американцев" от нападения врагов, только если предпримет шаги по усилению национальной обороны, пишет бывший боевой и штабной офицер армии США Дэвин Пайн в журнале The National Interest.Он ссылается на заявление одного из ведущих американских экспертов по ядерному оружию Марка Шнайдера, по мнению которого американского арсенала не хватит для сдерживания противника в лице России и Китая.Пайн отмечает, что российская система ПРО состоит из нескольких тысяч ракет-перехватчиков и потенциально способна сбить до 80 процентов американских ядерных боеголовок. Китай же в дополнение к существующим шахтам построил "Великую подземную стену" для защиты мобильных межконтинентальных баллистических ракет.Кроме того, в США растет разрыв между ядерной стратегией, нацеленной на военные стратегические объекты, а не населенные пункты, и реальными возможностями для этого.Опираясь на вышесказанное, автор статьи предлагает шесть мер, которые помогут защитить Америку от подобных угроз.Прежде всего он призывает Байдена объявить чрезвычайную ситуацию в области кибербезопасности и противоракетной обороны, чтобы защитить энергосистемы, а также системы связи, командования и управления.Вместе с тем администрация Белого дома должна рассмотреть возможность развертывания неядерной системы ПРО космического базирования для более эффективного сдерживания и отражения ядерных атак противника, считает Пайн.Во-вторых, США необходимо нарастить количество атомных ракетных подводных лодок, что позволит увеличить число готовых к запуску ядерных боеголовок наземного и морского базирования до 1040.Он также настаивает на восстановлении "грубого" ядерного паритета с Россией, чтобы сохранить и впоследствии адаптировать размер арсенала с учетом возрастающей угрозы со стороны Москвы и Пекина.Более того, Пайн призвал американского лидера отменить директиву, которая позволяет США применить ядерное оружие только после атаки на Вашингтон. Вместо этого предлагается вернуться к политике превентивного удара.В-пятых, американские власти должны полностью заменить весь флот атомных подлодок класса "Огайо", которые в 2030 году выведут из эксплуатации из-за устаревших корпусов, а также профинансировать программу "Стратегическое сдерживание наземного базирования" (GBSD) для замены 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, большинство из которых были созданы полвека назад.Наконец, автор настаивает на замене в энергосистеме всех 300 трансформаторов китайского производства, чтобы лишить Пекин возможности использовать секретные лазейки для контроля над американской сетью.

https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html

https://ria.ru/20211001/arktika-1752735518.html

https://ria.ru/20210805/voyna-1744591975.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сша, китай, джо байден, россия