https://ria.ru/20211022/sanktsii-1755833986.html
Лидеры ЕС подтвердили готовность принять санкции против Белоруссии
Лидеры ЕС подтвердили готовность принять санкции против Белоруссии - РИА Новости, 22.10.2021
Лидеры ЕС подтвердили готовность принять санкции против Белоруссии
Лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность принять персональные санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе, говорится в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:50
2021-10-22T16:50
2021-10-22T17:03
в мире
белоруссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность принять персональные санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе, говорится в обнародованных выводах по итогам европейской встречи в верхах."ЕС в соответствии со своим постепенным подходом продолжит противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной белорусским режимом, в том числе, путем принятия дальнейших санкций против лиц и организаций (причастных к миграционному кризису на границе ЕС и Белоруссии)", - говорится в документе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/migranty-1755765032.html
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в мире, белоруссия, евросоюз
16:50 22.10.2021 (обновлено: 17:03 22.10.2021)
Лидеры ЕС подтвердили готовность принять санкции против Белоруссии
Лидеры ЕС подтвердили готовность принять санкции против Белоруссии из-за мигрантов