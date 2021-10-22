https://ria.ru/20211022/sanktsii-1755833986.html

Лидеры ЕС подтвердили готовность принять санкции против Белоруссии

Лидеры ЕС подтвердили готовность принять санкции против Белоруссии - РИА Новости, 22.10.2021

Лидеры ЕС подтвердили готовность принять санкции против Белоруссии

Лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность принять персональные санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе, говорится в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:50

2021-10-22T16:50

2021-10-22T17:03

в мире

белоруссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность принять персональные санкции против Белоруссии в связи с миграционным кризисом на границе, говорится в обнародованных выводах по итогам европейской встречи в верхах."ЕС в соответствии со своим постепенным подходом продолжит противодействовать продолжающейся гибридной атаке, инициированной белорусским режимом, в том числе, путем принятия дальнейших санкций против лиц и организаций (причастных к миграционному кризису на границе ЕС и Белоруссии)", - говорится в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/migranty-1755765032.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, евросоюз