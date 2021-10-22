https://ria.ru/20211022/sanktsii-1755800334.html

Рада попросила Зеленского ввести санкции против Roshen

Рада попросила Зеленского ввести санкции против Roshen - РИА Новости, 22.10.2021

Рада попросила Зеленского ввести санкции против Roshen

Верховная рада Украины поддержала депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому о введении санкций против кондитерской корпорации бывшего главы... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:36

2021-10-22T14:36

2021-10-22T15:30

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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому о введении санкций против кондитерской корпорации бывшего главы государства Петра Порошенко Roshen. За это проголовали 156 парламентариев при необходимом минимуме в 150 голосов.Депутат фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов в среду заявил, что компания угрожает стране, так как продолжает работу в России, а производимый на фабрике шоколад опасен для жизни людей. По его мнению, действия пятого президента должны быть предметом рассмотрения в СНБО."Ставлю на голосование поддержку запроса <...> относительно введения санкций против предприятий кондитерской корпорации Roshen за финансирование бюджета государства-агрессора — России", — сказала вице-спикер Елена Кондратюк.Согласно регламенту любой парламентарий имеет право обратиться к президенту, кабмину и другим госорганам с вопросом, который отправляется в форме "депутатского запроса" и на протяжении 15 дней получить письменный ответ.В конце июля в Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий автоматически лишать гражданства депутатов, вступивших во фракцию или группу, членом которой является лицо, владевшее кондитерским предприятием на территории России в период с 2014 по 2017 год.Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В апреле 2017 года корпорация решила остановить производство на фабрике в Липецке по политико-экономическим причинам. Оставшиеся там активы оценивали в 200 миллионов долларов. Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года арестовал 14 объектов недвижимости предприятия стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211020/roshen-1755375556.html

https://ria.ru/20210620/dengi-1737609717.html

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в мире, украина, roshen, липецк, верховная рада украины, петр порошенко, россия