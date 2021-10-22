https://ria.ru/20211022/samolety-1755740117.html

В США заявили о пяти российских самолетах в опознавательной зоне ПВО Аляски

В США заявили о пяти российских самолетах в опознавательной зоне ПВО Аляски - РИА Новости, 22.10.2021

В США заявили о пяти российских самолетах в опознавательной зоне ПВО Аляски

Американские военные заявляют, что пять самолетов РФ залетали в опознавательную зону противовоздушной обороны у воздушной границы США и Канады, при этом в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:17

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2021-10-22T10:17

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Американские военные заявляют, что пять самолетов РФ залетали в опознавательную зону противовоздушной обороны у воздушной границы США и Канады, при этом в суверенное воздушное пространство США и Канады они не заходили, сообщает интернет-портал DVIDS, специализирующийся на новостях на военную и военно-промышленную тематику.Там говорится, что самолеты были замечены 21 октября в 17.53 по местному времени (5.53 мск 22 октября)."Самолеты, которые в настоящее время находятся в международном воздушном пространстве, не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Самолеты покинули зону ПВО в 19.21 по местному времени (7.21 мкс 22 октября)", - говорится в сообщении.В МО РФ неоднократно заявляли, что полеты российских самолетов всегда выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20211020/bombardirovschiki-1755305441.html

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