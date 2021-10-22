https://ria.ru/20211022/samolet-1755880805.html

Летевший в Москву самолет вернулся в Нижний Новгород

Летевший в Москву самолет вернулся в Нижний Новгород - РИА Новости, 22.10.2021

Летевший в Москву самолет вернулся в Нижний Новгород

Самолет, вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву, вернулся в аэропорт сразу после взлета, сообщили РИА Новости в пресс-службе нижегородского аэропорта. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:45

2021-10-22T20:45

2021-10-22T20:56

происшествия

москва

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sukhoi superjet

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Самолет, вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву, вернулся в аэропорт сразу после взлета, сообщили РИА Новости в пресс-службе нижегородского аэропорта."Двадцать второго октября воздушное судно, следовавшее из Нижнего Новгорода в Москву, через несколько минут после взлета вернулось в аэропорт вылета. В настоящее время с пассажирами работает представитель авиакомпании", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани, не уточнив причины внезапного возвращения.Согласно табло вылета, речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия".Как уточнили агентству в авиакомпании "Россия", самолет Superjet 100, выполняюший рейс SU6230 Нижний Новгород – Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине."В соответствии с требованиями по безопасности полетов в аэропорту была объявлена тревога. Посадка прошла 22 октября в 17.55. Авиакомпанией оперативно было принято решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне. Рейс будет выполнен после 21.00 (мск). Пассажирам предоставляются напитки и горячее питание", - сообщил официальный представитель авиакомпании.Самолет, вылетевший из Нижнего Новгорода в Москву, вернулся в аэропорт через несколько минут после взлета из-за неубранного шасси, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."Установлено, что около 17.50 после взлёта самолёта, следовавшего по маршруту Стригино (Нижний Новгород) - Москва (Шереметьево), не сработала система уборки шасси. Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту Стригино. На борту находилось 80 пассажиров и 5 членов экипажа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов в связи с возвратом самолета в аэропорт вылета. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210825/samolet-1747129014.html

https://ria.ru/20210720/samolet-1742081119.html

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происшествия, москва, нижний новгород, sukhoi superjet