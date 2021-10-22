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Губернатор Самарской области рассказал о совместном проекте с Австрией
Губернатор Самарской области рассказал о совместном проекте с Австрией - РИА Новости, 22.10.2021
Губернатор Самарской области рассказал о совместном проекте с Австрией
Самарская область совместно с Австрией занимается проектом в сфере стройматериалов, который находится на высокой стадии проработки, сообщил в пятницу... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:04
2021-10-22T20:04
2021-10-22T20:04
экономика
австрия
самарская область
дмитрий азаров
поволжье
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ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Самарская область совместно с Австрией занимается проектом в сфере стройматериалов, который находится на высокой стадии проработки, сообщил в пятницу журналистам губернатор российского региона Дмитрий Азаров.Азаров в пятницу принял участие в заседании Российско-австрийского делового совета, в рамках которого представил инвестиционный потенциал своего региона для Австрии."У нас есть на очень высокой стадии проработки один из проектов в сфере стройматериалов. Мы планируем "приземлить" этот проект в особой экономической зоне "Тольятти". Мы в этом году завершим строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону "Тольятти" в партнерстве с Российскими железными дорогами. Мы договорились о сотрудничестве с Магнитогорским металлургическим комбинатом, который сделает крупнейший в Поволжье хаб по металлу", - рассказал Азаров.По его словам, под этот крупный проект строится железнодорожная ветка, которая появится уже в этом году."Под железнодорожную ветку мы уже имеем целый ряд предложений по крупнотоннажным производствам. Это цепочка инвестпроектов. Считаю, что это крайне важно. Я хотел бы, чтобы каждый проект, каждый инвестор, который приходит в Самарскую область, был успешен. Это и моя ответственность, я ее ощущаю. Мы постараемся, чтобы каждый, кто пришел к нам со своими инвестициями, развитием бизнеса, реализовал их в полной мере и был успешен", - заключил губернатор.
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РИА Новости
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экономика, австрия, самарская область, дмитрий азаров, поволжье
Губернатор Самарской области рассказал о совместном проекте с Австрией
Азаров: Самарская область совместно с Австрией занимается проектом в сфере стройматериалов
ВЕНА, 22 окт - РИА Новости. Самарская область
совместно с Австрией
занимается проектом в сфере стройматериалов, который находится на высокой стадии проработки, сообщил в пятницу журналистам губернатор российского региона Дмитрий Азаров
.
Азаров в пятницу принял участие в заседании Российско-австрийского делового совета, в рамках которого представил инвестиционный потенциал своего региона для Австрии.
"У нас есть на очень высокой стадии проработки один из проектов в сфере стройматериалов. Мы планируем "приземлить" этот проект в особой экономической зоне "Тольятти". Мы в этом году завершим строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону "Тольятти" в партнерстве с Российскими железными дорогами. Мы договорились о сотрудничестве с Магнитогорским металлургическим комбинатом
, который сделает крупнейший в Поволжье
хаб по металлу", - рассказал Азаров.
По его словам, под этот крупный проект строится железнодорожная ветка, которая появится уже в этом году.
"Под железнодорожную ветку мы уже имеем целый ряд предложений по крупнотоннажным производствам. Это цепочка инвестпроектов. Считаю, что это крайне важно. Я хотел бы, чтобы каждый проект, каждый инвестор, который приходит в Самарскую область, был успешен. Это и моя ответственность, я ее ощущаю. Мы постараемся, чтобы каждый, кто пришел к нам со своими инвестициями, развитием бизнеса, реализовал их в полной мере и был успешен", - заключил губернатор.