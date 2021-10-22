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Саакашвили пообещал рассказать "всю правду обо всем" в суде
Саакашвили пообещал рассказать "всю правду обо всем" в суде - РИА Новости, 22.10.2021
Саакашвили пообещал рассказать "всю правду обо всем" в суде
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, призывает руководство страны назначить судебное заседание по его делам, в ходе... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:51
2021-10-22T17:51
в мире
грузия
михаил саакашвили
рустави
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ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, призывает руководство страны назначить судебное заседание по его делам, в ходе которого он обещает рассказать "всю правду обо всем"."Вместо того, чтобы распространять мои улыбающиеся видео из разных экзотических мест, советую "властям" отвести меня в их "суд", чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали из моих уст правду обо всем. Или вы больше всего боитесь правды?" - написал Саакашвили в Facebook.Ранее грузинский прогосударственный телеканал "Имеди" распространил видеокадры, изъятые из личного мобильного телефона Саакашвили. Видео снято в то время, когда экс-президент укрывался в отсеке грузового трайлера с молочными продуктами в ходе пересечения госграницы.Адвокаты Саакашвили заявляют, что власти не назначают судебные заседания, так как боятся появления экс-президента на публике.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави
17:51 22.10.2021
 
Саакашвили пообещал рассказать "всю правду обо всем" в суде

Бывший президент Грузии Саакашвили пообещал рассказать "всю правду" в суде

© РИА Новости / Нино Мелия / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Михаил Саакашвили. 2004 год
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2004 год - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Нино Мелия
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ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, призывает руководство страны назначить судебное заседание по его делам, в ходе которого он обещает рассказать "всю правду обо всем".
"Вместо того, чтобы распространять мои улыбающиеся видео из разных экзотических мест, советую "властям" отвести меня в их "суд", чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали из моих уст правду обо всем. Или вы больше всего боитесь правды?" - написал Саакашвили в Facebook.
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Ранее грузинский прогосударственный телеканал "Имеди" распространил видеокадры, изъятые из личного мобильного телефона Саакашвили. Видео снято в то время, когда экс-президент укрывался в отсеке грузового трайлера с молочными продуктами в ходе пересечения госграницы.
Адвокаты Саакашвили заявляют, что власти не назначают судебные заседания, так как боятся появления экс-президента на публике.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиРустави
 
 
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