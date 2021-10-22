https://ria.ru/20211022/saakashvili-1755850680.html

Саакашвили пообещал рассказать "всю правду обо всем" в суде

Саакашвили пообещал рассказать "всю правду обо всем" в суде - РИА Новости, 22.10.2021

Саакашвили пообещал рассказать "всю правду обо всем" в суде

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, призывает руководство страны назначить судебное заседание по его делам, в ходе... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:51

2021-10-22T17:51

2021-10-22T17:51

в мире

грузия

михаил саакашвили

рустави

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744573462_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_e136e97567f9171f8269cda6d416311e.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, призывает руководство страны назначить судебное заседание по его делам, в ходе которого он обещает рассказать "всю правду обо всем"."Вместо того, чтобы распространять мои улыбающиеся видео из разных экзотических мест, советую "властям" отвести меня в их "суд", чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали из моих уст правду обо всем. Или вы больше всего боитесь правды?" - написал Саакашвили в Facebook.Ранее грузинский прогосударственный телеканал "Имеди" распространил видеокадры, изъятые из личного мобильного телефона Саакашвили. Видео снято в то время, когда экс-президент укрывался в отсеке грузового трайлера с молочными продуктами в ходе пересечения госграницы.Адвокаты Саакашвили заявляют, что власти не назначают судебные заседания, так как боятся появления экс-президента на публике.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211021/saakashvili-1755706157.html

грузия

рустави

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави