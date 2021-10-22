https://ria.ru/20211022/ryazan-1755833538.html

Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области достигло 17

Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области достигло 17 - РИА Новости, 22.10.2021

Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области достигло 17

Число погибших при взрыве в цехе по производству пороха в Рязанской области увеличилось до 17 человек, сказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:48

2021-10-22T16:48

2021-10-22T17:10

происшествия

рязань

взрыв на территории рязанского завода

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в цехе по производству пороха в Рязанской области увеличилось до 17 человек, сказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее власти региона сообщали, что пострадавший при ЧП, получивший ожоги 80 процентов кожи, скончался в больнице."По состоянию на 16:30 мск, в результате взрыва погибли 17 человек", — сказал собеседник агентства.С семьями погибших работают специалисты Шиловского межрайонного медицинского центра и Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова.По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. Поисково-спасательные работы на месте происшествия завершили.Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.На месте работают психологи и бригады медицины катастроф. Туда также выехал зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов и врио главы МЧС Александр Чуприян.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек. Им займется центральный аппарат СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/ryazan-1755825120.html

рязань

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происшествия, рязань, взрыв на территории рязанского завода