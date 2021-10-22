Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/ryazan-1755816374.html
В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе
В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе - РИА Новости, 22.10.2021
В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе
Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим при пожаре на заводе. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:46
2021-10-22T15:54
происшествия
рязанская область
взрыв на территории рязанского завода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755765561_0:106:1731:1080_1920x0_80_0_0_affb11816e16fe78878abf0db428ab4f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим при пожаре на заводе.Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф. По последним данным, погибли 16 человек, местонахождение еще одного устанавливается."Двадцать пятое октября в Рязанской области будет объявлен днем траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ (центральные исполнительные органы государственной власти – ред.), администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения", - написал Любимов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20211022/proisshestviya-1755776580.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755765561_291:0:1731:1080_1920x0_80_0_0_7f64c485039539c47e8bea5bf77f75f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, рязанская область, взрыв на территории рязанского завода
15:46 22.10.2021 (обновлено: 15:54 22.10.2021)
 
В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе

Губернатор Рязанской области объявил 25 октября днем траура по погибшим при ЧП на заводе

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Скриншот видео
Сотрудники МЧС РФ на месте взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим при пожаре на заводе.
Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф. По последним данным, погибли 16 человек, местонахождение еще одного устанавливается.
"Двадцать пятое октября в Рязанской области будет объявлен днем траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ (центральные исполнительные органы государственной власти – ред.), администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения", - написал Любимов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Чуприян прибыл на место взрыва под Рязанью. Кадры МЧС - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 12:55
Врио главы МЧС прибыл на место пожара на заводе под Рязанью
 
ПроисшествияРязанская областьВзрыв на территории рязанского завода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале