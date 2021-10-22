https://ria.ru/20211022/ryazan-1755816374.html

В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе

В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе - РИА Новости, 22.10.2021

В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим при пожаре на заводе. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:46

2021-10-22T15:46

2021-10-22T15:54

происшествия

рязанская область

взрыв на территории рязанского завода

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим при пожаре на заводе.Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф. По последним данным, погибли 16 человек, местонахождение еще одного устанавливается."Двадцать пятое октября в Рязанской области будет объявлен днем траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ (центральные исполнительные органы государственной власти – ред.), администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения", - написал Любимов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211022/proisshestviya-1755776580.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, взрыв на территории рязанского завода