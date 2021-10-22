https://ria.ru/20211022/ryazan-1755816374.html
В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе
В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе - РИА Новости, 22.10.2021
В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе
Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим при пожаре на заводе. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T15:46
2021-10-22T15:46
2021-10-22T15:54
происшествия
рязанская область
взрыв на территории рязанского завода
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим при пожаре на заводе.Ранее МЧС сообщало о пожаре на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф. По последним данным, погибли 16 человек, местонахождение еще одного устанавливается."Двадцать пятое октября в Рязанской области будет объявлен днем траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ (центральные исполнительные органы государственной власти – ред.), администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения", - написал Любимов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20211022/proisshestviya-1755776580.html
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происшествия, рязанская область, взрыв на территории рязанского завода
15:46 22.10.2021 (обновлено: 15:54 22.10.2021)
В Рязанской области 25 октября объявили днем траура из-за ЧП на заводе
Губернатор Рязанской области объявил 25 октября днем траура по погибшим при ЧП на заводе