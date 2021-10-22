https://ria.ru/20211022/rubl-1755715420.html

Судьба рубля определена

Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем - РИА Новости, 22.10.2021

Судьба рубля определена

В последнее время российская валюта укрепляется за счет высоких цен на энергоносители, однако такая динамика рубля скорее всего носит краткосрочный характер,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T03:18

2021-10-22T03:18

2021-10-22T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

федеральная резервная система сша

андрей маслов

курс рубля

россия

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В последнее время российская валюта укрепляется за счет высоких цен на энергоносители, однако такая динамика рубля скорее всего носит краткосрочный характер, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.Сейчас рубль растет благодаря энергокризису, а также из-за приближения налогового периода. В то же время эксперт ожидает, что Россия и ЕС договорятся об увеличении поставок, что снизит цены на рынке и, соответственно, рубль. Также в ноябре должно пройти заседание ФРС, где ожидается решение о сворачивании программы по покупке казначейских облигаций, что должно оказать поддержку доллару.Таким образом, аналитик ожидает 71,5–74 рубля за доллар и 82–86 рубля за евро в четвертом квартале.

https://ria.ru/20211020/dollary-1755306564.html

россия

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2021

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экономика, федеральная резервная система сша, андрей маслов, курс рубля, россия