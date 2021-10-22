https://ria.ru/20211022/rosturizm-1755835166.html

Власти рассказали, как поддержат турбизнес во время ограничений

Власти рассказали, как поддержат турбизнес во время ограничений - РИА Новости, 22.10.2021

Власти рассказали, как поддержат турбизнес во время ограничений

Ростуризм перечислил общефедеральные меры поддержки бизнеса в условиях новых коронавирусных ограничений и напомнил представителям отрасли, как можно на них... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:55

2021-10-22T17:55

2021-10-22T17:55

туризм

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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зарина догузова

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ростуризм перечислил общефедеральные меры поддержки бизнеса в условиях новых коронавирусных ограничений и напомнил представителям отрасли, как можно на них претендовать, заявила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова."Воспользоваться этими программами в индустрии гостеприимства смогут агенты и операторы, экскурсионные компании, гиды, гостиницы и иные средства размещения, санатории, общепит, организаторы выставок, конференций и развлекательных мероприятий, музеи и другие", — уточнила Догузова.Она отметила, что это меры поддержки, которые были востребованы в прошлом году. "По нашим оценкам, в этом году подать заявки на участие смогут порядка 300 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, работающих в туризме и индустрии гостеприимства", — сказала Догузова.Глава Ростуризма объяснила, что первая мера — это безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам. "Грант составляет один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), то есть 12,8 тысячи рублей на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя. Подать заявление на получение таких грантов можно с 1 ноября по 15 декабря 2021 года в ФНС через личный кабинет на nalog.ru. Выплаты будут осуществляться через восемь рабочих дней с даты подачи заявления", — пояснила она.Вторая мера поддержки — льготный кредит при условии сохранения занятости (программа ФОТ 3.0). Догузова сообщила, что он не может превышать 500 миллионов рублей. Первые полгода никаких платежей по кредиту производить не нужно, затем следует погашать его по льготной ставке три процента. Воспользоваться этим смогут предприниматели, которые подавали заявки в рамках предыдущей аналогичной программы (ФОТ 2.0), а также компании малого и среднего бизнеса, созданные с 1 июля 2020 года.

https://ria.ru/20211002/gidy-1752681386.html

https://ria.ru/20211018/krym-1755068737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, зарина догузова, коронавирус в россии, экономика, бизнес, гранты