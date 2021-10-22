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США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт
США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 22.10.2021
США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт
Вопреки высказываниям шефа Пентагона, лидеры США и стран Европы едва ли горят желанием испытывать Россию, давая зеленый свет на присоединение Украины к НАТО,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:13
2021-10-22T06:13
в мире
украина
владимир путин
нато
ллойд остин
россия
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Вопреки высказываниям шефа Пентагона, лидеры США и стран Европы едва ли горят желанием испытывать Россию, давая зеленый свет на присоединение Украины к НАТО, сказал РИА Новости президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.В ходе визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что третьи страны не имеют права вето на участие в североатлантическом альянсе Украины, чьи устремления в Вашингтоне поддерживают. Президент РФ Владимир Путин сказал, что слова Остина "нужно и можно" трактовать как открытую дверь для Украины в НАТО."Слова Путина не оставляют сомнений в том, что он серьезно воспринимает заявление Остина... Принимая во внимание его предыдущие неоднократные предупреждения о пересечении красных линий, можно предположить, что Остин вышел за рамки отведенной ему роли", - сказал Лозанский.Лозанский предположил, что у Путина есть четкий сценарий ответных действий в случае, если "красная черта" будет пересечена."Мы не знаем, разумеется, деталей его сценария, но я не думаю, что (президент США Джо) Байден и многие ответственные европейские лидеры готовы это выяснять... К счастью, окончательное решение будет за ними, не Остином", - добавил он.В США и НАТО обычно говорят, что вступление Украины в НАТО зависит от успеха проводимых в стране реформ, и подчеркивают, что это не перспектива ближайшего будущего.Бывший аналитик и резидент ЦРУ Филип Джиралди сказал РИА Новости, что администрация Байдена всеми возможными методами просигнализировала, что выступает за скорейшую интеграцию в НАТО Украины и Грузии."Мы можем ожидать, что в ближайшие несколько месяцев давление возрастет, и среди членов НАТО, которые в достаточной степени вовлечены в этот вопрос, нет ни одного, кто бы попытался выступить против", - предполагает он.Заглавы МИД России Андрей Руденко сказал РИА Новости, что Москва предупредила альянс: любой шаг по вопросу членства Киева будет иметь последствия.
https://ria.ru/20211021/nato-1755678089.html
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в мире, украина, владимир путин, нато, ллойд остин, россия
06:13 22.10.2021
 
США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт

Эксперт Лозанский заявил, что США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО
Военнослужащий на учениях с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Вопреки высказываниям шефа Пентагона, лидеры США и стран Европы едва ли горят желанием испытывать Россию, давая зеленый свет на присоединение Украины к НАТО, сказал РИА Новости президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
В ходе визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что третьи страны не имеют права вето на участие в североатлантическом альянсе Украины, чьи устремления в Вашингтоне поддерживают. Президент РФ Владимир Путин сказал, что слова Остина "нужно и можно" трактовать как открытую дверь для Украины в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 19:41
Приезд главы Пентагона в Киев открывает Украине двери в НАТО, заявил Путин
"Слова Путина не оставляют сомнений в том, что он серьезно воспринимает заявление Остина... Принимая во внимание его предыдущие неоднократные предупреждения о пересечении красных линий, можно предположить, что Остин вышел за рамки отведенной ему роли", - сказал Лозанский.
Лозанский предположил, что у Путина есть четкий сценарий ответных действий в случае, если "красная черта" будет пересечена.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 11:12В мире
В МИД напомнили позицию России по вступлению Украины в НАТО
"Мы не знаем, разумеется, деталей его сценария, но я не думаю, что (президент США Джо) Байден и многие ответственные европейские лидеры готовы это выяснять... К счастью, окончательное решение будет за ними, не Остином", - добавил он.
В США и НАТО обычно говорят, что вступление Украины в НАТО зависит от успеха проводимых в стране реформ, и подчеркивают, что это не перспектива ближайшего будущего.
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 17:28В мире
Савченко заявила, что Украине не по карману членство в НАТО
Бывший аналитик и резидент ЦРУ Филип Джиралди сказал РИА Новости, что администрация Байдена всеми возможными методами просигнализировала, что выступает за скорейшую интеграцию в НАТО Украины и Грузии.
"Мы можем ожидать, что в ближайшие несколько месяцев давление возрастет, и среди членов НАТО, которые в достаточной степени вовлечены в этот вопрос, нет ни одного, кто бы попытался выступить против", - предполагает он.
Заглавы МИД России Андрей Руденко сказал РИА Новости, что Москва предупредила альянс: любой шаг по вопросу членства Киева будет иметь последствия.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 11:00
На Украине пообещали придать мощности НАТО в случае вступления в альянс
 
В миреУкраинаВладимир ПутинНАТОЛлойд ОстинРоссия
 
 
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