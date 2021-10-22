https://ria.ru/20211022/risk-1755723314.html
США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт
США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 22.10.2021
США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт
Вопреки высказываниям шефа Пентагона, лидеры США и стран Европы едва ли горят желанием испытывать Россию, давая зеленый свет на присоединение Украины к НАТО,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:13
2021-10-22T06:13
2021-10-22T06:13
в мире
украина
владимир путин
нато
ллойд остин
россия
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Вопреки высказываниям шефа Пентагона, лидеры США и стран Европы едва ли горят желанием испытывать Россию, давая зеленый свет на присоединение Украины к НАТО, сказал РИА Новости президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.В ходе визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что третьи страны не имеют права вето на участие в североатлантическом альянсе Украины, чьи устремления в Вашингтоне поддерживают. Президент РФ Владимир Путин сказал, что слова Остина "нужно и можно" трактовать как открытую дверь для Украины в НАТО."Слова Путина не оставляют сомнений в том, что он серьезно воспринимает заявление Остина... Принимая во внимание его предыдущие неоднократные предупреждения о пересечении красных линий, можно предположить, что Остин вышел за рамки отведенной ему роли", - сказал Лозанский.Лозанский предположил, что у Путина есть четкий сценарий ответных действий в случае, если "красная черта" будет пересечена."Мы не знаем, разумеется, деталей его сценария, но я не думаю, что (президент США Джо) Байден и многие ответственные европейские лидеры готовы это выяснять... К счастью, окончательное решение будет за ними, не Остином", - добавил он.В США и НАТО обычно говорят, что вступление Украины в НАТО зависит от успеха проводимых в стране реформ, и подчеркивают, что это не перспектива ближайшего будущего.Бывший аналитик и резидент ЦРУ Филип Джиралди сказал РИА Новости, что администрация Байдена всеми возможными методами просигнализировала, что выступает за скорейшую интеграцию в НАТО Украины и Грузии."Мы можем ожидать, что в ближайшие несколько месяцев давление возрастет, и среди членов НАТО, которые в достаточной степени вовлечены в этот вопрос, нет ни одного, кто бы попытался выступить против", - предполагает он.Заглавы МИД России Андрей Руденко сказал РИА Новости, что Москва предупредила альянс: любой шаг по вопросу членства Киева будет иметь последствия.
https://ria.ru/20211021/nato-1755678089.html
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в мире, украина, владимир путин, нато, ллойд остин, россия
США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт
Эксперт Лозанский заявил, что США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Вопреки высказываниям шефа Пентагона, лидеры США и стран Европы едва ли горят желанием испытывать Россию, давая зеленый свет на присоединение Украины к НАТО, сказал РИА Новости президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
В ходе визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин
заявил, что третьи страны не имеют права вето на участие в североатлантическом альянсе Украины, чьи устремления в Вашингтоне поддерживают. Президент РФ Владимир Путин
сказал, что слова Остина "нужно и можно" трактовать как открытую дверь для Украины в НАТО.
"Слова Путина не оставляют сомнений в том, что он серьезно воспринимает заявление Остина... Принимая во внимание его предыдущие неоднократные предупреждения о пересечении красных линий, можно предположить, что Остин вышел за рамки отведенной ему роли", - сказал Лозанский.
Лозанский предположил, что у Путина есть четкий сценарий ответных действий в случае, если "красная черта" будет пересечена.
"Мы не знаем, разумеется, деталей его сценария, но я не думаю, что (президент США Джо) Байден и многие ответственные европейские лидеры готовы это выяснять... К счастью, окончательное решение будет за ними, не Остином", - добавил он.
В США и НАТО обычно говорят, что вступление Украины в НАТО зависит от успеха проводимых в стране реформ, и подчеркивают, что это не перспектива ближайшего будущего.
Бывший аналитик и резидент ЦРУ Филип Джиралди сказал РИА Новости, что администрация Байдена всеми возможными методами просигнализировала, что выступает за скорейшую интеграцию в НАТО Украины и Грузии.
"Мы можем ожидать, что в ближайшие несколько месяцев давление возрастет, и среди членов НАТО, которые в достаточной степени вовлечены в этот вопрос, нет ни одного, кто бы попытался выступить против", - предполагает он.
Заглавы МИД России Андрей Руденко
сказал РИА Новости, что Москва
предупредила альянс: любой шаг по вопросу членства Киева
будет иметь последствия.