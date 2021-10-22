https://ria.ru/20211022/risk-1755723314.html

США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт

США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт - РИА Новости, 22.10.2021

США не рискнут испытывать Россию, приглашая Украину в НАТО, заявил эксперт

Вопреки высказываниям шефа Пентагона, лидеры США и стран Европы едва ли горят желанием испытывать Россию, давая зеленый свет на присоединение Украины к НАТО,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:13

2021-10-22T06:13

2021-10-22T06:13

в мире

украина

владимир путин

нато

ллойд остин

россия

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Вопреки высказываниям шефа Пентагона, лидеры США и стран Европы едва ли горят желанием испытывать Россию, давая зеленый свет на присоединение Украины к НАТО, сказал РИА Новости президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.В ходе визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил, что третьи страны не имеют права вето на участие в североатлантическом альянсе Украины, чьи устремления в Вашингтоне поддерживают. Президент РФ Владимир Путин сказал, что слова Остина "нужно и можно" трактовать как открытую дверь для Украины в НАТО."Слова Путина не оставляют сомнений в том, что он серьезно воспринимает заявление Остина... Принимая во внимание его предыдущие неоднократные предупреждения о пересечении красных линий, можно предположить, что Остин вышел за рамки отведенной ему роли", - сказал Лозанский.Лозанский предположил, что у Путина есть четкий сценарий ответных действий в случае, если "красная черта" будет пересечена."Мы не знаем, разумеется, деталей его сценария, но я не думаю, что (президент США Джо) Байден и многие ответственные европейские лидеры готовы это выяснять... К счастью, окончательное решение будет за ними, не Остином", - добавил он.В США и НАТО обычно говорят, что вступление Украины в НАТО зависит от успеха проводимых в стране реформ, и подчеркивают, что это не перспектива ближайшего будущего.Бывший аналитик и резидент ЦРУ Филип Джиралди сказал РИА Новости, что администрация Байдена всеми возможными методами просигнализировала, что выступает за скорейшую интеграцию в НАТО Украины и Грузии."Мы можем ожидать, что в ближайшие несколько месяцев давление возрастет, и среди членов НАТО, которые в достаточной степени вовлечены в этот вопрос, нет ни одного, кто бы попытался выступить против", - предполагает он.Заглавы МИД России Андрей Руденко сказал РИА Новости, что Москва предупредила альянс: любой шаг по вопросу членства Киева будет иметь последствия.

https://ria.ru/20211021/nato-1755678089.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/mid-1755536902.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/ukraina-1755637864.html

https://ria.ru/20211021/ukraina-1755534922.html

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в мире, украина, владимир путин, нато, ллойд остин, россия