https://ria.ru/20211022/rezhisser-1755723859.html

Стало известно о состоянии режиссера, которого ранил Алек Болдуин

Стало известно о состоянии режиссера, которого ранил Алек Болдуин - РИА Новости, 22.10.2021

Стало известно о состоянии режиссера, которого ранил Алек Болдуин

Режиссер Джоэл Соуса, которого актер Алек Болдуин случайно ранил на съемках фильма в США, находится в критическом состоянии, сообщает журнал Hollywood Reporter. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:32

2021-10-22T06:32

2021-10-22T11:29

в мире

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режиссер Джоэл Соуса, которого актер Алек Болдуин случайно ранил на съемках фильма в США, находится в критическом состоянии, сообщает журнал Hollywood Reporter.Съемки вестерна Rust ("Ржавчина") проходили в штате Нью-Мексико.Инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе подтвердил, что выстрел произвел именно Болдуин. Он также сообщил, что госпитализированный режиссер находится в критическом состоянии.Алек Болдуин выступает продюсером фильма и играет в нем главную роль. В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755722217.html

https://ria.ru/20211022/strelba-1755719620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма