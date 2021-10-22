https://ria.ru/20211022/rezhisser-1755723859.html
Стало известно о состоянии режиссера, которого ранил Алек Болдуин
Стало известно о состоянии режиссера, которого ранил Алек Болдуин - РИА Новости, 22.10.2021
Стало известно о состоянии режиссера, которого ранил Алек Болдуин
Режиссер Джоэл Соуса, которого актер Алек Болдуин случайно ранил на съемках фильма в США, находится в критическом состоянии, сообщает журнал Hollywood Reporter. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:32
2021-10-22T06:32
2021-10-22T11:29
в мире
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153209/84/1532098419_0:0:2175:1224_1920x0_80_0_0_9f8ce552fb321d92eb537ea8932a07fa.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Режиссер Джоэл Соуса, которого актер Алек Болдуин случайно ранил на съемках фильма в США, находится в критическом состоянии, сообщает журнал Hollywood Reporter.Съемки вестерна Rust ("Ржавчина") проходили в штате Нью-Мексико.Инцидент произошел при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе подтвердил, что выстрел произвел именно Болдуин. Он также сообщил, что госпитализированный режиссер находится в критическом состоянии.Алек Болдуин выступает продюсером фильма и играет в нем главную роль. В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
https://ria.ru/20211022/bolduin-1755722217.html
https://ria.ru/20211022/strelba-1755719620.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153209/84/1532098419_0:0:2175:1632_1920x0_80_0_0_da8a878a932a79f106d171a68d4d02f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
06:32 22.10.2021 (обновлено: 11:29 22.10.2021)
Стало известно о состоянии режиссера, которого ранил Алек Болдуин
Режиссер, которого Алек Болдуин ранил на съемках в США, находится в критическом состоянии