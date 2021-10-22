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Тверские власти объявили месячник по контролю за масочным режимом
Тверские власти объявили месячник по контролю за масочным режимом - РИА Новости, 22.10.2021
Тверские власти объявили месячник по контролю за масочным режимом
В Тверской области с 21 октября по 21 ноября объявлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:03
2021-10-22T13:03
2021-10-22T13:03
тверская область
игорь руденя
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. В Тверской области с 21 октября по 21 ноября объявлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Активизированы проверки в общественных местах, в первую очередь, в торговых центрах, проводятся рейды на транспорте – как на городских и междугородних автобусных маршрутах, так и в электричках, поездах дальнего следования, в такси", - сказал Руденя в телеэфире.В пресс-службе областного правительства напомнили, что несоблюдение масочного режима влечет наложение штрафов для граждан от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.Кроме того, на всех культурных, спортивных, зрелищных, просветительских мероприятиях, в театрах, кинотеатрах, детских игровых комнатах, развлекательных центрах, ярмарках сохраняется требование о численности участников не более 500 человек, при заполнении зала или трибун не более 50% с рассадкой через одно место.В Тверской области с 25 октября также будет введена система предъявления QR-кодов при посещении крупных торговых и развлекательных центров, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, коронавирус в россии
ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости
. В Тверской области с 21 октября по 21 ноября объявлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима, сообщил губернатор региона Игорь Руденя
.
"Активизированы проверки в общественных местах, в первую очередь, в торговых центрах, проводятся рейды на транспорте – как на городских и междугородних автобусных маршрутах, так и в электричках, поездах дальнего следования, в такси", - сказал Руденя в телеэфире.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что несоблюдение масочного режима влечет наложение штрафов для граждан от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, на всех культурных, спортивных, зрелищных, просветительских мероприятиях, в театрах, кинотеатрах, детских игровых комнатах, развлекательных центрах, ярмарках сохраняется требование о численности участников не более 500 человек, при заполнении зала или трибун не более 50% с рассадкой через одно место.
В Тверской области с 25 октября также будет введена система предъявления QR-кодов при посещении крупных торговых и развлекательных центров, отметили в пресс-службе.