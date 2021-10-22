Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211022/rezhim-1755778219.html
Тверские власти объявили месячник по контролю за масочным режимом
Тверские власти объявили месячник по контролю за масочным режимом - РИА Новости, 22.10.2021
Тверские власти объявили месячник по контролю за масочным режимом
В Тверской области с 21 октября по 21 ноября объявлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:03
2021-10-22T13:03
тверская область
игорь руденя
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755762371_0:117:2000:1242_1920x0_80_0_0_825f1621f47447797609c1ed7f0745a2.jpg
ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. В Тверской области с 21 октября по 21 ноября объявлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."Активизированы проверки в общественных местах, в первую очередь, в торговых центрах, проводятся рейды на транспорте – как на городских и междугородних автобусных маршрутах, так и в электричках, поездах дальнего следования, в такси", - сказал Руденя в телеэфире.В пресс-службе областного правительства напомнили, что несоблюдение масочного режима влечет наложение штрафов для граждан от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.Кроме того, на всех культурных, спортивных, зрелищных, просветительских мероприятиях, в театрах, кинотеатрах, детских игровых комнатах, развлекательных центрах, ярмарках сохраняется требование о численности участников не более 500 человек, при заполнении зала или трибун не более 50% с рассадкой через одно место.В Тверской области с 25 октября также будет введена система предъявления QR-кодов при посещении крупных торговых и развлекательных центров, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755080789.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755762371_286:0:1993:1280_1920x0_80_0_0_f57e3d8a3c7d35f9838e20ca74804473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, коронавирус в россии
13:03 22.10.2021
 

Тверские власти объявили месячник по контролю за масочным режимом

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиТверские власти объявили месячник по контролю за масочным режимом
Тверские власти объявили месячник по контролю за масочным режимом - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 окт – РИА Новости. В Тверской области с 21 октября по 21 ноября объявлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Активизированы проверки в общественных местах, в первую очередь, в торговых центрах, проводятся рейды на транспорте – как на городских и междугородних автобусных маршрутах, так и в электричках, поездах дальнего следования, в такси", - сказал Руденя в телеэфире.
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 17:42Тверская область
В Тверской области разворачивают мобильные пункты вакцинации
В пресс-службе областного правительства напомнили, что несоблюдение масочного режима влечет наложение штрафов для граждан от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юрлица – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, на всех культурных, спортивных, зрелищных, просветительских мероприятиях, в театрах, кинотеатрах, детских игровых комнатах, развлекательных центрах, ярмарках сохраняется требование о численности участников не более 500 человек, при заполнении зала или трибун не более 50% с рассадкой через одно место.
В Тверской области с 25 октября также будет введена система предъявления QR-кодов при посещении крупных торговых и развлекательных центров, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Лента новостейМолния
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дниВ Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале