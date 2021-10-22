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Песков оценил влияние речи Путина на "Валдае" на отношения с Западом

Песков оценил влияние речи Путина на "Валдае" на отношения с Западом - РИА Новости, 22.10.2021

Песков оценил влияние речи Путина на "Валдае" на отношения с Западом

Речь Владимира Путина на Валдайском форуме не должна сказаться на отношениях с западными странами, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T05:54

2021-10-22T05:54

2021-10-22T09:35

европа

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Речь Владимира Путина на Валдайском форуме не должна сказаться на отношениях с западными странами, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Путин в своем выступлении заявил, что в период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения, которая мешает идти вниз и не ввергает в хаос.Глава государства также критиковал некоторые подходы Запада по различным вопросам, в частности, он назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор и заставляют ребенка принимать решение, способное сломать ему жизнь.

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"Совершенная фантасмагория" – Путин о дискуссиях про права мужчин и женщин в европейских странах Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Валдайский форуме, который проходит в Сочи с 18 по 21 октября, высказался о гендерной вопросе на Западе. По мнению российского лидера, давать ребёнку возможность самостоятельно выбирать гендер это преступление против всего человечества. «В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде европейских стран дискуссия о правах мужчин и женщин», – сказал Путин. 2021-10-22T05:54 true PT1M14S

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европа, владимир путин, дмитрий песков, россия, видео