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Песков оценил влияние речи Путина на "Валдае" на отношения с Западом
Песков оценил влияние речи Путина на "Валдае" на отношения с Западом - РИА Новости, 22.10.2021
Песков оценил влияние речи Путина на "Валдае" на отношения с Западом
Речь Владимира Путина на Валдайском форуме не должна сказаться на отношениях с западными странами, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T05:54
2021-10-22T09:35
европа
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Речь Владимира Путина на Валдайском форуме не должна сказаться на отношениях с западными странами, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Путин в своем выступлении заявил, что в период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения, которая мешает идти вниз и не ввергает в хаос.Глава государства также критиковал некоторые подходы Запада по различным вопросам, в частности, он назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор и заставляют ребенка принимать решение, способное сломать ему жизнь.
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"Совершенная фантасмагория" – Путин о дискуссиях про права мужчин и женщин в европейских странах
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Валдайский форуме, который проходит в Сочи с 18 по 21 октября, высказался о гендерной вопросе на Западе. По мнению российского лидера, давать ребёнку возможность самостоятельно выбирать гендер это преступление против всего человечества. «В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде европейских стран дискуссия о правах мужчин и женщин», – сказал Путин.
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европа, владимир путин, дмитрий песков, россия, видео
Песков оценил влияние речи Путина на "Валдае" на отношения с Западом
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Речь Владимира Путина на Валдайском форуме не должна сказаться на отношениях с западными странами, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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05:54 22.10.2021 (обновлено: 09:35 22.10.2021)
 
Песков оценил влияние речи Путина на "Валдае" на отношения с Западом

Песков: речь президента Путина на "Валдае" не должна сказаться на отношениях с Западом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Речь Владимира Путина на Валдайском форуме не должна сказаться на отношениях с западными странами, заявил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы", — добавил представитель Кремля.

Путин в своем выступлении заявил, что в период мирового переустройства, исход которого еще неизвестен, умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения, которая мешает идти вниз и не ввергает в хаос.
Глава государства также критиковал некоторые подходы Запада по различным вопросам, в частности, он назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот, фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор и заставляют ребенка принимать решение, способное сломать ему жизнь.
 
ЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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